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又見香港獨立書店停業 理由：經營困難紅線難捉摸

中央社／ 台北14日電

繼無法參加今年香港書展的「榆林書店」日前宣布停業後，由香港媒體人創立的獨立書店「留下書舍」今天宣布8月30日將結束營業。店方表示，停業是因出現財政赤字及「難以捉摸的紅線」。

2022年創辦的獨立書店「留下書舍」今天透過其臉書帳號宣布上述訊息。

店方在貼文中表示，書店一直以「但求打個和」（只求收支平衡）的理想狀態，就當作是「賺了個空間」；但近半年來出現財政赤字，加上綜觀香港經濟狀況，「只能悲觀地認為，應該是很難捱下去了」。

店方又提到，停業的原因也包括「難以捉摸的紅線 」，書店能力有限，無法閱讀每一本書，更無能力判斷什麼書「有問題」；直言書店「欠缺能力與勇氣，已難以再履行透過書本，海納百川地傳遞知識的使命」。

店方說，停業的想法「始於這陣子的風火之前」，也慶幸停業更大的理由是基於「經營不善」，而不是「不可抗力」的因素，「我們會甘心得多」。

港媒6月間報導，香港「榆林書店」及「樂文書店」遭香港貿發局取消參加書展的資格，其後「榆林書店」於7月8日宣布2027年4月租約滿後將結束門店。

今年3月獨立書店「一拳書館」負責人龐一嗚及3名職員被捕。當時港媒報導，該書店被控出售具煽動意圖刊物，香港警方國安處在書店檢走一批涉案書籍，包括「黎智英傳」。

今年6月另一獨立書店「獵人書店」負責人黃文萱及其丈夫被捕。據港媒報導，2人被指在店舖展示具煽動意圖的物品，以及出售具煽動意圖的刊物，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨。

獨立書店 香港

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