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深圳地鐵廣告色彩強密度高 挨批視覺轟炸

中央社／ 台北14日電

中國深圳市部分地鐵廣告色彩強烈且密度高而挨批視覺轟炸。專家稱，品牌雖因廣告贏得流量卻消耗大眾在通勤路上的情緒價值；當地人大代表則說，廣告呈現須有底線，不能無限制過度鋪陳。

陸媒奧一新聞日前作了上述報導，並引述深圳市民稱，崗廈站的「麻辣王子」廣告呈現大紅色帶來強烈的視覺衝擊，「魚泡直聘」廣告則遍佈福田站、後海站且多次重複出現。

不少網友抱怨這些廣告造成不適，「想要躲都無法躲，難道不知道這樣的視覺真的很刺眼，很不舒服，很不悅目嗎？」「簡直精神污染」「地鐵建的乾淨又新，結果給廣告商為了吸睛到處製造視覺垃圾」「本來上班就煩，看到這些大紅大黃的辣眼轟炸，心情更煩」。

報導引述中山大學傳播與設計學院教授馮原表示，地鐵站是高度封閉且缺乏選擇的空間，乘客被迫交出視覺選擇權，只能被強制成為投放廣告的對象，「這種簡單粗暴的高飽和度鋪陳，本質上是在利用強刺激強製接管視覺皮層」。

馮原分析，客觀來說，這種做法在商業曝光上是「高效」的，但當品牌放棄了例如創意互動、情感共鳴等更高級的溝通方式，退回到最原始的刺激，雖贏得了流量，卻隱性消耗了大眾在通勤路上的情緒價值。

深圳市人大代表、關山月美術館館長陳湘波指出，地鐵空間是不可忽視的公共空間，應當將公共空間統一納入城市視覺環境的統籌治理中；廣告的呈現必須設定相應的底線，「看到的那個密度，色彩的搭配…要讓公眾在視覺的舒適度上有要求」，不能任由其無限制地過度鋪陳。

深圳 地鐵 廣告

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