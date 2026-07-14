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第11屆海峽兩岸（福建）青年橄欖球交流賽 在福州舉行

聯合報／ 大陸中心／即時報導
海峽兩岸青年橄欖球交流賽，開幕式的開球祝福儀式。圖／本報福州傳真
海峽兩岸青年橄欖球交流賽，開幕式的開球祝福儀式。圖／本報福州傳真

7月13日，第十一屆海峽兩岸（福建青年橄欖球交流賽，在福州海峽奧林匹克體育中心成功舉行。

雖然遇到較大的天氣挑戰，但兩岸選手風雨無阻，在場上盡情追逐拼搶，享受橄欖球運動帶來的快樂。經過激烈角逐，在撞式橄欖球比賽中，福建橄欖球聯隊獲得冠軍；在觸式橄欖球比賽中，福建省尚飛橄欖球隊獲得冠軍。賽事期間，來自台灣的青年還受邀參觀了三坊七巷台灣會館、海峽（福州）大熊貓研究交流中心，打卡煙台山歷史文化街區、夜遊閩江等福州特色的文旅項目，走進瑞科醫藥健康產業園海峽兩岸青年創業基地，沉浸式感受大陸經濟社會發展活力和閩台同源的文化底蘊。

據了解，海峽兩岸（福建）青年橄欖球交流賽，從2015年開始連續舉辦。11年來，賽事累計吸引了6000多名兩岸青少年參與，是兩岸交流中規模最大、影響最廣、持續時間最長的橄欖球賽事。隨著兩岸橄欖球運動和交流的持續發展，今年的賽事從以往的賽會形式升級到賽季模式。在今年7月到12月的比賽季之間，將陸續舉辦各個橄欖球細項的交流賽事活動，賽制上涵蓋了撞式、裝備式、觸式和腰旗等多種規則，堪稱橄欖球運動的「大聚會」。兩岸交流方面，台北巨人、台灣無惑等多支勁旅來榕參賽。賽季期間，還將有更多台灣橄欖球隊伍來榕交流。

「朋友圈」範圍日益擴大的海峽兩岸青年橄欖球交流賽，已經成為兩岸體育交流中的重要品牌活動。福建省橄欖球協會會長吳露生表示，橄欖球運動目前在兩岸都面臨重大的發展機遇。今年，福州首次有選手入選腰旗橄欖球國家集訓隊，有望參加2028年洛杉磯奧運會。

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