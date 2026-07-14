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河北村民抗議村莊被劃為洩洪區 爆官民衝突

中央社／ 香港14日電

香港明報今天報導，中國河北三河市多個村莊的村民因為不滿村莊被當局劃為「洩洪區」，前晚（12日）集會抗議，期間一度與政府人員發生衝突。

報導表示，網傳影片顯示，三河市皇莊鎮、後葛莊等村的村民前晚聚集在當地堤壩附近，反對當局計畫以挖掘機挖開河道，將洪水引入村內。

期間，有民眾稱「後葛莊的老少爺們把車（挖掘機）抬起來」，村民一度與政府人員發生衝突，現場則有民警守備。

報導表示，河北多地曾被當局作為「保衛首都」的洩洪區。2023年8月，北京、天津等地發生暴雨，為確保北京安全，河北啟動7處蓄滯洪區分洪，洩洪導致河北霸州市大面積被淹，損失慘重，房倒屋塌，數萬人無家可歸，曾引發民眾強烈不滿。

根據網上資料，2023年8月霸州市村民所以強烈不滿並與警察爆發肢體衝突是因為官媒當時宣稱淹水是由降雨導致。事發後，霸州官方發表公開信，承認洩洪致災並承諾補償。

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