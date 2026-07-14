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大陸人均日通話降至8.7分鐘 網友：多是詐騙騷擾誰敢接？

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
2021年至2025年期間，大陸移動通話業務總量下降超30%，人均日通話時長從12.6分鐘降至8.7分鐘。路透
2021年至2025年期間，大陸移動通話業務總量下降超30%，人均日通話時長從12.6分鐘降至8.7分鐘。路透

陸媒近期綜合工信部通信統計公報與民間調查機構數據報導，2021年至2025年期間，大陸移動通話業務總量下降超30%，人均日通話時長從12.6分鐘降至8.7分鐘，陌生電話接聽率也從每10人有6.3個人接聽到只剩2.8個人。大陸專家稱是溝通模式有更多選擇權；而大陸網友直指電話多是騷擾跟詐騙，「誰還敢接？」

對於大陸民眾日均通話降低，人民日報採訪大陸衛健委心理治療師、高級心理教師曹大剛分析現象，曹大剛稱，大陸民眾不願接電話有三原因：一是電話的強同步屬性會帶來天然的心理壓迫；二是電話負面關聯性會催生普遍的防禦反應。一方面，推銷、詐騙佔比居高不下，另一方面來電也跟緊急任務、工作催促綁定；三是人們的社交需求從高效轉向舒適。

而該話題也引發大陸網友熱議，紛紛說出自己不接語音電話的原因，有網友說，「這8.7分鐘，還是得有4、5分鐘以上是騷擾營銷詐騙打來的」、「現在電話有正常電話嗎？我的手機設置屏蔽掉所有陌生人來電，陌生來電沒有不是騷擾詐騙電話的」、「我每天接到的電話，100%都是股票，貸款，套餐！！！」、「除了騙錢的，沒有正事」........。

更有許多網友直指大陸三大電信運營商的問題：「三大運營公司的各種欺詐電話，天天騙你升套餐，既然三大公司自己不管，那麼市場會替你們管」、「三大運營商縱容詐騙電話騷擾電話，造成的反噬罷了！」、「運營商的短信比詐騙電話都多」許多留言反應大陸民眾對大陸三大電信運營商的不滿。

詐騙 大陸

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