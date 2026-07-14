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巴威為瀋陽帶來百年一遇暴雨 今天繼續停班、停課

聯合報／ 大陸中心／即時報導
巴威颱風為瀋陽帶來驚人降雨，導致市區部分道路積水，圖為13日一輛汽車在水中行駛。中新社
巴威颱風為瀋陽帶來驚人降雨，導致市區部分道路積水，圖為13日一輛汽車在水中行駛。中新社

巴威颱風為瀋陽帶來「百年一遇」特大暴雨，13日單日降水量突破歷史極值，全市啟動防汛一級應急響應並實施「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）措施。新華社報導，瀋陽市防汛抗旱指揮部指出，今天瀋陽還將迎來暴雨、大暴雨降水天氣過程，因此14日繼續執行「五停」等緊急避險措施。

截至13日15時，瀋陽降水量達223.8毫米，打破1973年8月21日創下的單日降雨紀錄。瀋陽市于洪區城東湖街道最大降雨量更達310.6毫米，相當於10小時內降下近半年雨量。13日，瀋陽全市有13個氣象站出現特大暴雨。

新華社報導，14日，瀋陽全市中小學校、幼兒園、校外培訓機構停止授課；全市戶外各類集體性活動、大型群眾性活動停止舉辦；全市在建工地一律停工；全市涉山涉水景區景點、早夜市停止營業；全市機關、企事業單位（保障城市基本運行的除外）原則上居家辦公。

報導稱，受強降水及上游來水影響，渾河瀋陽水13日16時水位39.08公尺，已高於橙色預警標準，並持續上升。遼寧省河庫管理服務中心（遼寧省水文局）已將洪水黃色預警升級為橙色預警，呼籲沿河各有關單位及社會公眾加強防範。

大陸中央氣象台指出，巴威14日5時位於山東省青島市膠州市境內，預計將以每小時30公里左右的速度向東北方向移動，今天上午穿過山東半島後移入渤海海峽，隨後進入黃海北部海面，強度變化不大或略有增強，今天夜間穿過朝鮮半島並逐漸變性為溫帶氣旋。

受巴威影響，14日8時至15日8時，遼寧東部、吉林中東部、黑龍江東部、山東東部等地部分地區有大到暴雨，其中，遼寧東北部、吉林東部等局部地區有大暴雨（100～200毫米）。

瀋陽渾河水位持續上漲，當地政府13日已發布「渾河2026年第1號洪水」。新華社
瀋陽渾河水位持續上漲，當地政府13日已發布「渾河2026年第1號洪水」。新華社

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