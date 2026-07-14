手上冒出密密麻麻小水泡、奇癢難耐？醫師教3招分辨汗皰疹與手癬

每逢季節交替，不少人手上會突然冒出密密麻麻、奇癢難耐的小水泡。許多人的第一反應是「被香港腳傳染」，隨即自行塗抹藥膏。其實，這很可能是「汗皰疹」或「手癬」所致。

兩者初期都可能出現紅斑、水泡及搔癢症狀，容易讓人混淆，但成因與治療方式截然不同。若自行亂擦藥或聽信偏方，不僅無法止癢，還可能破壞皮膚屏障。醫師提出3種簡單的觀察方法，幫助民眾初步分辨症狀。

認識「汗皰疹」與「手癬」成因

根據《央視新聞》資料，汗皰疹是一種發炎性皮膚疾病，可能與免疫反應異常、接觸金屬或清潔劑引發過敏，以及精神壓力等因素有關，不具傳染性，各年齡層都可能發生，水泡多出現在手指、腳趾側邊。

手癬及足癬則是由真菌感染引起的皮膚疾病，在炎熱潮濕的天氣下更容易發作。患者可能因用手抓腳或擦拭患部，讓原本造成足癬的真菌感染到手部。

雖然兩者初期都可能出現紅斑、水泡及搔癢，但疾病本質並不相同。

醫師教3招初步分辨

復健科張醫師在社群平台表示，民眾可透過以下3種方式進行初步觀察：

看位置及是否對稱

汗皰疹經常同時出現在雙手，分布較為對稱，水泡如小米粒般藏在皮膚深處，常出現在手指側邊及手掌。

手癬則多由單手開始，再逐漸影響另一隻手，虎口或指縫可能出現邊界清楚的環狀紅斑及脫皮。

檢查手指縫

可觀察第3、4根手指之間的指縫，若出現皮膚泛白、浸潤或環狀脫皮，較可能是手癬；汗皰疹則較少侵犯這個部位。

分辨疼痛與搔癢差異

汗皰疹長出水泡時，常伴隨明顯的灼熱、刺癢感，之後若出現脫皮及乾裂，可能轉為疼痛。

手癬則通常以持續搔癢為主，遇到悶熱環境時可能更加嚴重。

醫師提醒：勿擠破水泡或使用刺激性偏方

張醫師提醒，民眾不要自行擠破水泡，以免造成細菌感染或化膿，也不要使用醋、鹽水、大蒜水等刺激性偏方，以免讓皮膚發炎情況更加嚴重。

汗皰疹治療與照護

汗皰疹治療以抗發炎及保濕為主。急性期可由醫師評估後使用外用類固醇藥膏，並依醫囑控制使用時間；搔癢嚴重時，可使用生理食鹽水冷敷約15分鐘。

進入脫皮期後，可加強塗抹含有尿素或神經醯胺成分的護手霜，幫助修復皮膚屏障。若出現持續紅斑、脫屑或反覆發作，應就醫評估是否需要搭配其他藥物治療，以免轉為慢性皮膚炎。

手癬治療與照護

手癬需使用抗黴菌藥膏治療，例如含有特比萘芬成分的藥膏。塗抹範圍應超過肉眼可見的皮膚病灶邊緣，症狀消失後仍應依醫師或藥師指示持續使用一段時間，以降低復發機率。

若患者同時患有足癬，也必須一併治療，避免真菌在手腳之間反覆傳播。

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文章授權轉載自《香港01》