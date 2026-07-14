快訊

致癌油風暴已14天 「微笑標章」把關機構卻出奇安靜

致癌油連環爆！發票載具APP推食安快篩功能 命中品項、可退金額一次看

60歲男被排擠家族LINE群組外 「孫百日宴都錯過」妻曝無奈理由

聽新聞
0:00 / 0:00

手上冒出密密麻麻小水泡、奇癢難耐？醫師教3招分辨汗皰疹與手癬

香港01／ 安琪拉／報導
示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

每逢季節交替，不少人手上會突然冒出密密麻麻、奇癢難耐的小水泡。許多人的第一反應是「被香港腳傳染」，隨即自行塗抹藥膏。其實，這很可能是「汗皰疹」或「手癬」所致。

兩者初期都可能出現紅斑、水泡及搔癢症狀，容易讓人混淆，但成因與治療方式截然不同。若自行亂擦藥或聽信偏方，不僅無法止癢，還可能破壞皮膚屏障。醫師提出3種簡單的觀察方法，幫助民眾初步分辨症狀。

認識「汗皰疹」與「手癬」成因

根據《央視新聞》資料，汗皰疹是一種發炎性皮膚疾病，可能與免疫反應異常、接觸金屬或清潔劑引發過敏，以及精神壓力等因素有關，不具傳染性，各年齡層都可能發生，水泡多出現在手指、腳趾側邊。

手癬及足癬則是由真菌感染引起的皮膚疾病，在炎熱潮濕的天氣下更容易發作。患者可能因用手抓腳或擦拭患部，讓原本造成足癬的真菌感染到手部。

雖然兩者初期都可能出現紅斑、水泡及搔癢，但疾病本質並不相同。

醫師教3招初步分辨

復健科張醫師在社群平台表示，民眾可透過以下3種方式進行初步觀察：

看位置及是否對稱

汗皰疹經常同時出現在雙手，分布較為對稱，水泡如小米粒般藏在皮膚深處，常出現在手指側邊及手掌。

手癬則多由單手開始，再逐漸影響另一隻手，虎口或指縫可能出現邊界清楚的環狀紅斑及脫皮。

檢查手指縫

可觀察第3、4根手指之間的指縫，若出現皮膚泛白、浸潤或環狀脫皮，較可能是手癬；汗皰疹則較少侵犯這個部位。

分辨疼痛與搔癢差異

汗皰疹長出水泡時，常伴隨明顯的灼熱、刺癢感，之後若出現脫皮及乾裂，可能轉為疼痛。

手癬則通常以持續搔癢為主，遇到悶熱環境時可能更加嚴重。

醫師提醒：勿擠破水泡或使用刺激性偏方

張醫師提醒，民眾不要自行擠破水泡，以免造成細菌感染或化膿，也不要使用醋、鹽水、大蒜水等刺激性偏方，以免讓皮膚發炎情況更加嚴重。

汗皰疹治療與照護

汗皰疹治療以抗發炎及保濕為主。急性期可由醫師評估後使用外用類固醇藥膏，並依醫囑控制使用時間；搔癢嚴重時，可使用生理食鹽水冷敷約15分鐘。

進入脫皮期後，可加強塗抹含有尿素或神經醯胺成分的護手霜，幫助修復皮膚屏障。若出現持續紅斑、脫屑或反覆發作，應就醫評估是否需要搭配其他藥物治療，以免轉為慢性皮膚炎。

手癬治療與照護

手癬需使用抗黴菌藥膏治療，例如含有特比萘芬成分的藥膏。塗抹範圍應超過肉眼可見的皮膚病灶邊緣，症狀消失後仍應依醫師或藥師指示持續使用一段時間，以降低復發機率。

若患者同時患有足癬，也必須一併治療，避免真菌在手腳之間反覆傳播。

延伸閱讀：

汗斑｜夏天一到就開始長？醫解析“治療守則”　保持乾爽減少復發

全身痕半年！女病人被誤診患濕疹　真正病因是疥蟲“挖隧道”產卵

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

巴威「後勁」驚人 華東、東北暴雨成災

巴威颱風十一日晚間登陸浙江後持續北上，為大陸華東、東北地區帶來大範圍暴雨。北京、上海及南京多個機場因惡劣天氣影響，昨日臨時取消約一百架航班，大批旅客出行受阻；遼寧省會瀋陽昨日與今日均停工停課。大陸中央氣象台預估，巴威今天白天將從山東半島移入黃海，但遼寧、吉林、山東等地將持續有暴雨。

大陸人均日通話降至8.7分鐘 網友：多是詐騙騷擾誰敢接？

陸媒近期綜合工信部通信統計公報與民間調查機構數據報導，2021年至2025年期間，大陸移動通話業務總量下降超30%，人均日通話時長從12.6分鐘降至8.7分鐘，陌生電話接聽率也從每10人有6.3個人接聽到只剩2.8個人。大陸專家稱是溝通模式有更多選擇權；而大陸網友直指電話多是騷擾跟詐騙，「誰還敢接？」

手上冒出密密麻麻小水泡、奇癢難耐？醫師教3招分辨汗皰疹與手癬

每逢季節交替，不少人手上會突然冒出密密麻麻、奇癢難耐的小水泡。許多人的第一反應是「被香港腳傳染」，隨即自行塗抹藥膏。其實，這很可能是「汗皰疹」或「手癬」所致。

巴威為瀋陽帶來百年一遇暴雨 今天繼續停班、停課

巴威颱風為瀋陽帶來「百年一遇」特大暴雨，13日單日降水量突破歷史極值，全市啟動防汛一級應急響應並實施「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）措施。新華社報導，瀋陽市防汛抗旱指揮部指出，今天瀋陽還將迎來暴雨、大暴雨降水天氣過程，因此14日繼續執行「五停」等緊急避險措施。

AI短片狂潮讓橫店只剩憂鬱 霸總專業戶也只能回鄉務農

今年春天起，大陸短劇產業歷經前所未有的「新形態演化」，不過2年前，橫店、杭州、河南的影視基地還處於「一棚難求」，劇組等景要排半個月。然而，僅時24個月市場陡然轉向，曾經的「短劇戲王」無戲可拍、「霸道總裁」專業戶回鄉種田，卻也有短劇男神能號召出擠爆整棟百貨公司的粉絲到場，為何市場劇變？AI可能如何徹底重塑中國影視短劇版圖？

23億人次…陸鐵路載客 創上半年同期新高

根據大陸國家鐵路集團有限公司（簡稱國鐵集團）消息，上半年，大陸全國鐵路累計發送旅客二十三點四八億人次、同比增長百分之五，創歷史同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。