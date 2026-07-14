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23億人次…陸鐵路載客 創上半年同期新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據大陸國家鐵路集團有限公司（簡稱國鐵集團）消息，上半年，大陸全國鐵路累計發送旅客二十三點四八億人次、同比增長百分之五，創歷史同期新高。 　　

中新社報導，上半年，大陸全國鐵路日均安排開行旅客列車一一四六八列，同比增加六百三十列、增長百分之五點八。鐵路部門動態分析旅客出行需求，及時在熱門方向和區段增加運力，圓滿完成春運、清明、五一、端午假期運輸組織。其中，五月一日全國鐵路發送旅客二四八四點四萬人次，創單日旅客發送量歷史新高。

跨境客運組織方面，上半年，中老（中寮）鐵路發送跨境旅客十八點八萬人次、同比增長百分之二十五點九，廣深港高鐵發送跨境旅客一六九六點二萬人次、同比增長百分之十三點八。鐵路部門開好中俄、中越、中蒙、中朝國際旅客列車，促進跨境人員往來和經貿交流。上半年全國鐵路發送外籍旅客一二三一點四萬人次、同比增長百分之三十三點六。

上半年，大陸全國鐵路累計開行旅遊列車一七九七列，其中旅遊專列九六七列、旅遊專線八百三十列。鐵路部門精準對接各地賽事、展會、文藝演出活動安排，定製化開行歌迷專列、球迷專列等四四五列，激活「主題列車+」經濟，吸引新興客流，有效拉動沿線文旅消費，促進服務消費擴能提質。

暑期旅客探親、旅遊、商務等出行需求增加。國鐵集團方面表示，鐵路部門將密切關注客流變化情況，在重點區域和時段及時增加運力投放。

大陸

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