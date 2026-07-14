聯招攬才…香港大學 祭8千萬港元獎學金

香港中學文憑考試十五日放榜，香港大學預留八千萬港元，給本地生中文憑考試得分優異生作新生入學獎學金，其中，「七科狀元」們可獲百萬港元。

香港中學文憑考試在升學制度與定位上，大致相當於台灣的大學學科能力測驗（學測），兩者都是高中畢業生升讀大學最核心的公開入學評核，但在考試體制、科目及計分方式上仍有顯著差異。

香港文憑考試放榜後，學生可據考分決定是否上大學，以及擇校擇專業。香港大學十三日宣布，已定計畫嘉許透過大學聯招入學的優秀本地學子，為此預留共八千萬港元作新生入學獎學金，專門獎勵成績優異的本地學生。

香港大學公布具體的獎勵標準與金額，獲七科「五**」或以上的狀元，可獲頒百萬港元，其他成績優異並符合指定條件的學生，有機會獲得五至五十萬港元不等的獎學金，如各學院文憑考試獲最高成績的學生，可獲頒十萬港元獎學金以及「明德學子」榮譽。成績優異並符合其他條件的新生，亦有機會獲得五至五十萬港元不等的獎學金。

香港大學拿出高額獎學金，一個背景是港大有喜，今年在國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（ＱＳ）發表的《二○二六年ＱＳ世界大學排名：亞洲版》中榮登榜首，即相隔十五年後再度成為亞洲第一學府。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅說，今年申請聯招的香港學生比去年增加百分之五，占整體學額超過六成，建議期望入讀港大的考生，使用港大的「聯招分數計算機」，判斷是否能入讀心儀課程。

港大還說，會不斷推出新課程培養新時代人才，今年開設兩門新課程，一是計算與數據科學（港滬科技菁英），將原有的「Delta+科技菁英計畫」改為獨立課程；另一新課程則是內外全科醫學士-傑出醫科學人，亦是將原有的「傑出醫科學人計畫」改為獨立課程。

港大亦設立新學院——未來媒體學院，由社會科學學院與文學院共同支持。