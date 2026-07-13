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遊韓大巴司機突暈倒 陸客搶方向盤踩煞車救全車人

香港01／ 撰文／許祺安
事發現場。 圖／小紅書
事發現場。 圖／小紅書

陸媒《環球時報》報導，當地時間11日，大陸遊客在韓國乘坐機場大巴時，司機突然失去意識，車上多名乘客合力控制車輛並為司機做心肺復甦，避免更嚴重事故發生，不少韓國網友也為參與救援的大陸乘客點讚。

親歷事件的中國遊客小汪說，事發時間大約下午4點半，在大巴臨近仁川國際機場第一航站樓時，突然聽到車輛擦碰路基的聲音，前排有女生大喊司機暈倒了，隨後數名大陸女生衝到駕駛區，將車輛控制住並停靠在應急車道。據介紹，該輛大巴是從首爾市區駛往仁川國際機場，車上約有十幾到二十名乘客，其中多為大陸遊客。

另一名當事人孫女士則參與了控制車輛，據她介紹，當時車輛已不受控制，她趕緊握住方向盤，將車往右側應急車道開，而另一名女生則配合按住剎車，二人一起把車停了下來。車輛停穩後，多名乘客合力將司機移至過道，輪流實施心肺復甦，但當時已經感受不到司機的呼吸和脈搏。

小汪講述，孫女士也是車內唯一會韓語的，於是由她報警並向警方說明司機疑似發生心臟驟停。韓國警方和急救人員隨後趕到現場，車上乘客被安排換乘車輛繼續前往機場。

據韓國媒體報導，該機場巴士營運公司相關人士回應事件稱，正確認事故經過與司機的身體狀況。

事件亦在社交平台上獲得不少韓國網友點讚，有人稱：「在語言不通的異國他鄉遇到這樣的突發情況，一定非常慌張，但還能如此冷靜地應對，真的很了不起。」

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文章授權轉載自《香港01》

陸客 韓國

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