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應對強降雨 遼寧轉移逾17萬人
中新社報導，12日以來，遼寧多地出現強降雨。據遼寧省防汛抗旱指揮部辦公室消息，截至13日6時，遼寧省共轉移17萬1412人，13個市、84個縣（市、區）啟動防汛應急響應。
7月12日20時至13日11時，遼寧省中北部地區出現暴雨到大暴雨，瀋陽地區局部出現特大暴雨。
受此輪強降雨影響，遼寧朝陽淩源市4個鄉鎮發生洪澇災害，受災人口4337人，農作物受災面積303.33公頃。遼寧省普通幹線公路中斷2處，農村公路中斷23處、主動封閉18處。遼河、渾河、太子河等河流出現明顯漲水過程。
遼寧省糧食和物資儲備局12日晚向撫順市清原縣、新賓縣、撫順縣、望花區調運棉被、毛巾被等救災物資共計2萬件。
另據新華社報導，巴威颱風將向北偏東方向移動，遼寧、吉林等地仍將有強降水。中國中央氣象台預報，13日至14日，受颱風巴威及遠距離水氣輸送影響，預計安徽、江蘇、山東、山西及東北地區將有強降雨，暴雨災害風險高。
中國中央氣象台指出，巴威颱風14日白天經山東半島移入黃海北部海面，15日以後逐漸變為溫帶氣旋。
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