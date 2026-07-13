快訊

霸凌爭議延燒 佀廣洋宣布放棄國民黨提名、繼續勤走基層

素人參政！正妹網紅選議員「一面看板都沒有」急徵求免費外牆

致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法「2要求+5增訂」

聽新聞
0:00 / 0:00

應對強降雨 遼寧轉移逾17萬人

中央社／ 台北13日電
7月13日，瀋陽市公安局皇姑分局鴨綠江派出所民警田源（左二）和消防員一起救助被困車輛。 新華社
7月13日，瀋陽市公安局皇姑分局鴨綠江派出所民警田源（左二）和消防員一起救助被困車輛。 新華社

中新社報導，12日以來，遼寧多地出現強降雨。據遼寧省防汛抗旱指揮部辦公室消息，截至13日6時，遼寧省共轉移17萬1412人，13個市、84個縣（市、區）啟動防汛應急響應。

7月12日20時至13日11時，遼寧省中北部地區出現暴雨到大暴雨，瀋陽地區局部出現特大暴雨。

受此輪強降雨影響，遼寧朝陽淩源市4個鄉鎮發生洪澇災害，受災人口4337人，農作物受災面積303.33公頃。遼寧省普通幹線公路中斷2處，農村公路中斷23處、主動封閉18處。遼河、渾河、太子河等河流出現明顯漲水過程。

遼寧省糧食和物資儲備局12日晚向撫順市清原縣、新賓縣、撫順縣、望花區調運棉被、毛巾被等救災物資共計2萬件。

另據新華社報導，巴威颱風將向北偏東方向移動，遼寧、吉林等地仍將有強降水。中國中央氣象台預報，13日至14日，受颱風巴威及遠距離水氣輸送影響，預計安徽、江蘇、山東、山西及東北地區將有強降雨，暴雨災害風險高。

中國中央氣象台指出，巴威颱風14日白天經山東半島移入黃海北部海面，15日以後逐漸變為溫帶氣旋。

抗旱 颱風 新華社

延伸閱讀

颱風巴威持續影響大陸華北、東北 遼寧發布洪水藍色預警

巴威挾豪雨襲大陸北方 瀋陽成澤國河北多地受災

交通大亂…巴威橫掃浙閩 逾200萬人撤離

巴威颱風登陸 浙江樂清700多棵路樹遭連根拔起

相關新聞

「用AI生成假淹水畫面」 陸公布25起汛災謠言案、27人遭罰

大陸多地近期接連遭遇洪災、龍捲風等極端天氣，救災工作仍在進行。大陸公安部網安局13日公布25起涉汛涉災網路謠言案例，涉及廣東、廣西、浙江、湖北等地。部分網民利用人工智慧（AI）生成等方式編造災情，造成民眾恐慌並干擾救災。警方共刑事拘留4人、行政處罰23人，相關帳號已遭平台封禁。

颱風巴威持續影響大陸華北、東北 遼寧發布洪水藍色預警

颱風「巴威」13日早位於大陸安徽境內，向北偏東方向移動，影響大陸北部海域。大陸國家海洋環境預報中心已發布風暴潮橙色和海浪藍色警報，預計13日上午至14日上午，遼東半島南部沿海將出現40-80釐米的風暴增水，遼東灣、渤海灣、萊州灣、山東半島、江蘇北部沿海將出現30-70釐米的風暴增水。

應對強降雨 遼寧轉移逾17萬人

中新社報導，12日以來，遼寧多地出現強降雨。據遼寧省防汛抗旱指揮部辦公室消息，截至13日6時，遼寧省共轉移17萬1412...

巴威挾豪雨襲大陸北方 瀋陽成澤國河北多地受災

受颱風巴威影響，中國北方多地出現強降雨，遼寧省瀋陽市暴雨持續逾8小時，多處道路被洪水淹沒，宛如澤國，不少汽車幾乎滅頂。河...

涉學術不端…博士擬獲聘安徽大學 校方：若屬實不予錄用

安徽大學近日公布2026年擬錄用人員名單，其中一名擬獲聘文學院教學科研崗（教學研究職位）的惠姓博士，被指曾因論文涉及學術不端，遭核心期刊撤稿。安徽大學13日回應，校方已接獲相關舉報，正依規嚴肅複核，若問題屬實，將不予錄用。

香港大學預留8千萬港元作為本地生獎學金 七科狀元就讀可拿走百萬港元

香港中學文憑試15日放榜，香港大學預留8千萬港元，給本地生中文憑試得分優異生作新生入學獎學金，其中，其中「七科狀元」們可獲百萬港元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。