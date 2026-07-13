小紅書App促進中國國內旅遊

據法新社報導，在「小紅書」App的促銷之下，中國國內旅遊突飛猛進。中國去年國內旅遊創新高，達65億人次，年增加16%。與此同時，據千瓜數據，小紅書的經常使用人數，今年已從3億人提高到了3.5億人。

尋常的週一，北京景點什剎海，18歲的攝影師李耕（音）脖子上掛著相機，正招攬著遊客拍照，收費每張照片10元人民幣（合47元台幣）。幾公尺外，其他攝影師正替手比著V的遊客拍照。

李耕說，她的競爭者中，很多人在社群媒體上擁有眾多粉絲，據她所知，其中一個在小紅書上擁有4萬5000名粉絲，拍照收費還更便宜，這讓遊客都往他們那邊跑，她只能靠著在大街上吆喝招攬。

小紅書此前傳將在美國上市，後來不了了之，最近又傳說將在香港上市。小紅書的介面類似美國的Pinterest，但多數人稱它「中國版Instagram」，供使用者上傳照片、影音，甚至直播。

中國使用者用小紅書來規劃旅遊行程、尋找拍照景點，或只是打卡。在熱門景點已經人滿為患的情況下，小紅書會把人潮帶到一些較不知名的地方，例如山東淄博，原是一個安靜的工業城市，小紅書帶動了當地的烤肉串，因而吸引眾多遊客。

一名資深旅遊業者表示，小紅書如今是中國許多年輕旅客尋找靈感的首選，正在什剎海旅遊的陳姓遊客說，她就是根據小紅書的推薦，規劃這趟旅遊行程。她說，只要輸入「城市遊」，就可以找到各種需要的資訊，包含到哪玩、到哪吃等。這位來自湖南的20歲學生說，小紅書已經是「不可或缺」。

小紅書去年一度成為新聞熱點。由於美國下令禁止TikTok（中國版為「抖音」），許多TikTok的美國使用者「逃難」到了小紅書（RedNote）。