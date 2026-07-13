巴威挾豪雨襲大陸北方 瀋陽成澤國河北多地受災

受颱風巴威影響，中國北方多地出現強降雨，遼寧省瀋陽市暴雨持續逾8小時，多處道路被洪水淹沒，宛如澤國，不少汽車幾乎滅頂。河北省承德市4個鄉鎮共9個村莊多處道路遭洪水沖毀、交通中斷，不少車輛甚至被大水沖走。

中國媒體極目新聞13日報導，受颱風巴威外圍環流持續影響，遼寧瀋陽暴雨持續超過8小時，多處道路被洪水淹沒，不少汽車幾乎滅頂，只剩車頂露出水面。由於災情嚴重，當地宣布教育機構全面停課、所有景區封閉，全市防汛應急響應提升至最高的一級。

有民眾表示，11日晚間當地已開始下暴雨，當時路面雖有積水，但未算太嚴重；到了13日凌晨，新一波暴雨再度來襲，積水迅速淹沒街道，更湧入店舖。一些路段積水最深約2公尺，道路完全無法通行，大量車輛遭洪水淹沒。

根據當地氣象部門預報，13日清晨至14日早上，瀋陽全市將出現暴雨至大暴雨，渾南、蘇家屯、沈北、於洪等部分地區更可能出現特大暴雨，並伴隨短時強降雨、雷暴大風等強對流天氣。

目前瀋陽已全面啟動緊急避險措施，全市中小學、幼兒園及校外培訓機構停課，各類戶外活動全面取消，所有在建工地停工。瀋陽市防汛抗旱指揮部也發布防汛紅色預警，並將全市防汛應急響應提升至一級，呼籲民眾非必要不要外出。

央視新聞報導，河北承德寬城滿族自治縣寬城鎮、孟子嶺鄉、桲羅台鎮及龍須門鎮等4個鄉鎮共9個村莊，道路遭洪水沖毀、交通中斷，超過1800名村民出行受阻。

網路上影片顯示，寬城縣城區多條道路變成急流，不少車輛遭洪水沖走，道路大面積坍塌，部分村鎮洪水甚至淹至屋頂，有受困居民穿著救生衣等待救援。

報導表示，有當地水上摩托車俱樂部也自發投入救援，出動5艘水上摩托車前往東冰窖村、西冰窖村等重災區協助撤離居民。救援人員表示，積水最深時約3公尺，部分民宅幾乎完全遭洪水吞沒，不少村民受困2樓等待救援。隨著降雨減弱，目前積水已逐步消退。