涉學術不端…博士擬獲聘安徽大學 校方：若屬實不予錄用

安徽大學近日公布2026年擬錄用人員名單，其中一名擬獲聘文學院教學科研崗（教學研究職位）的惠姓博士，被指曾因論文涉及學術不端，遭核心期刊撤稿。安徽大學13日回應，校方已接獲相關舉報，正依規嚴肅複核，若問題屬實，將不予錄用。

據澎湃新聞報導，安徽大學人事處日前發布《安徽大學2026年擬錄用人員名單公示》，其中一名來自中國人民大學比較文學與世界文學專業的惠姓博士研究生，擬獲聘安徽大學文學院教學科研崗。

報導引述多方消息指出，這名惠姓博士與此前遭核心期刊《戲劇藝術》發布撤稿聲明、認定存在學術不端的惠姓作者為同一人。

安徽大學13日發布情況說明表示，「近日，我校2026年度教學科研崗位公開招聘依規公示期間，接到網上對於公示名單人員惠某某（惠姓博士）的問題舉報，對此學校高度重視，正依規嚴肅複核，如屬實將依規不予錄用」。

安徽大學並強調，「我校對師德師風問題始終保持零容忍態度。真誠感謝社會各界和新聞媒體的監督、支持」。

根據此前公示資訊，擬錄用名單公示期為7月6日至12日。不過，有媒體12日晚間發現，相關公示頁面透過校外網路已無法直接瀏覽，但當天下午仍可正常開啟。

新京報評論，高校公示擬錄用人員名單，目的就是接受社會監督，公示期間有人發現疑點、提出異議或舉報，是十分正常的。招聘錄用單位在公示期結束後，要對所有收到的異議線索進行核查、處理，並向社會進一步公示處理結果。不能遇到質疑，就撤掉公示，這並不能消除質疑，也違反公示的規定與流程。

評論認為，安徽大學此次調查應包括2方面。首先是調查惠姓博士涉嫌學術不端的情況，而這項調查原則上也應由其就讀的中國人民大學進行。

報導指出，惠姓博士被指涉及學術不端的論文是公開發表的論文。按規定，中國人民大學應視情節作出處理，但從公開報導來看，目前僅有學術期刊撤稿，後續並沒有其他處理。

其次，安徽大學也應重新檢視新進教師招聘流程，包括資格審查、考核及公示等環節，釐清一名曾因學術不端遭期刊撤稿的應聘者，如何通過資格審查並進入招聘考核程序。

評論指，如安徽大學事前知情，暴露出學校有關部門並沒有「零容忍」意識；若不知情則情有可原，因為當事人求學的高校沒有調查、處罰，學生也沒有被學校處罰的記錄。

據報導，大陸教育部發布的《新時代高校教師職業行為十項準則》有明確要求，高校教師應遵守學術規範，反對學術不端，不得抄襲、剽竊、竄改或侵吞他人學術成果。