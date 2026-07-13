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香港大學預留8千萬港元獎本地生 七科狀元就讀可拿走百萬港元

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港大學校園。美聯社資料照
香港大學校園。美聯社資料照

香港中學文憑試15日放榜，香港大學預留8千萬港元，給本地生中文憑試得分優異生作新生入學獎學金，其中，其中「七科狀元」們可獲百萬港元。

香港中學文憑考試（HKDSE）在升學制度與定位上，大致相當於台灣的大學學科能力測驗（學測），兩者都是高中畢業生升讀大學最核心的公開入學評核，但在考試體制、科目及計分方式上仍有顯著差異。

香港文憑試放榜後，學生可據考分決定是否上大學，以及擇校擇專業。香港大學13日宣布，已定計畫嘉許透過大學聯招（JUPAS）入學的優秀本地學子，為此預留共8千萬港元作新生入學獎學金，專門獎勵成績優異的本地學生。

香港大學公布具體的獎勵標準與金額，說獲7科5**或以上的狀元可獲頒百萬港元，其他成績優異並符合指定條件的學生，有機會獲得5至50萬港元不等的獎學金，如各學院文憑試考獲最高成績的學生，可獲頒10萬港元獎學金以及「明德學子」榮譽。成績優異並符合其他條件的新生，亦有機會獲得5至50萬港元不等的獎學金。

香港大學拿出高額獎學金，一個背景是港大有喜，今年在國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）發表的《2026年QS世界大學排名：亞洲版》中榮登榜首，即相隔15年後再度成為亞洲第一學府。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅說，今年申請聯招的香港學生比去年增加5％，占整體學額超過6成，建議期望入讀港大的考生，使用港大的「聯招分數計算機」，判斷是否能入讀心儀課程。

港大還說，會不斷推出新課程培養新時代人才，今年開設兩門新課程，一是計算與數據科學（港滬科技菁英），將原有的「Delta+科技菁英計劃」改為獨立課程；另一新課程則是內外全科醫學士-傑出醫科學人，亦是將原有的「傑出醫科學人計畫」改為獨立課程。港大亦設立新學院——未來媒體學院，由社會科學學院與文學院共同支持，承接香港大學新聞及傳媒研究中心多年來的發展成果，並新設立紀錄片與人工智能電影製作部門，強調實踐學習和全球視野。

港大 香港 升學

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