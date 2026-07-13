颱風巴威持續影響大陸華北、東北 遼寧發布洪水藍色預警

颱風「巴威」13日早位於大陸安徽境內，向北偏東方向移動，影響大陸北部海域。大陸國家海洋環境預報中心已發布風暴潮橙色和海浪藍色警報，預計13日上午至14日上午，遼東半島南部沿海將出現40-80釐米的風暴增水，遼東灣、渤海灣、萊州灣、山東半島、江蘇北部沿海將出現30-70釐米的風暴增水。

7月13日上午9時，大陸自然資源部對天津啟動四級應急響應，維持遼寧海洋災害三級應急響應，河北、山東海洋災害四級應急響應，解除浙江、上海、江蘇、福建海洋災害應急響應。

同時，受強降水及上游來水影響，渾河撫順水文站（撫順市順城區貴德街）於7月13日10時水位75.38米（相應流量1,610立方公尺/每秒）。遼寧省河庫管理服務中心（遼寧省水文局）發布洪水藍色預警。

據微博「都市頻道」，遼寧瀋陽已啟動全市防汛一級應急響應，中小學校、幼兒園停課，機關、企事業單位原則上居家辦公，在建工地停工，94家景區暫停營業，客運停運、部分地鐵站口封閉停運等。

據中國天氣網，「巴威」持續供水，大陸東北多地今天持續強降雨，另外像黃淮、江淮多地也有較強降雨。大陸中央氣象台預計，遼寧大部分地區、吉林中東部、山東北部和南部、江蘇中北部、安徽中部和南部、江西東北部等地部分地區有大到暴雨，其中遼寧中北部和南部、吉林中南部等地部分地區有大暴雨，遼寧東北部、吉林中南部等地局地特大暴雨。