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洪水救災未結束 中國公安部抓網路謠言27人被罰

中央社／ 台北13日電
廣西、廣東、湖北、甘肅、四川等地接連發生洪災、龍捲風等災情。 新華社
廣西、廣東、湖北、甘肅、四川等地接連發生洪災、龍捲風等災情。 新華社

中國近來天災不斷，廣西、廣東、湖北、甘肅、四川等地接連發生洪災、龍捲風等災情，救災工作仍未完全結束。但中國公安部今天一舉公布25起涉及災情的「網路謠言違法犯罪」案例，共27人被指涉案。這27人的社群媒體帳號不但被封禁，其中4人更遭刑事拘留，剩餘23人也被行政處罰。

界面新聞報導，這項涉及各地洪災情「網路謠言違法犯罪」查處行動，是由中國公安部網安局主導，而被列舉的25起案例，涉及廣東、廣西、浙江、湖北等最近出現洪災的省區。

根據報導，中國公安部說，部分網友「為牟取私利，惡意編造涉汛、涉災虛假內容，嚴重干擾防汛救災工作，造成不良影響」。公安機關網安部門「迅速行動、嚴厲打擊」，共刑事拘留4人、行政處罰23人，相關帳號已被各平台封禁處置。

據公布內容，被刑事拘留的4人均來自廣東，其中3人為廣州居民。中國公安部指稱，這4人利用軟體製作「特效影片」或移花接木方式，將包括農村山洪爆發、夜市遭遇豪雨水浸、豪雨家門口看海等內容發布上網，引起網友恐慌且「造成不良影響，影響防汛救災工作正常開展」，這4人已被在地公安機關刑事拘留。

此外，被指涉案的27人中，有6人來自此次洪災災情最嚴重的廣西。中國公安部指稱，他們為博取網路關注，以盜用網路圖片移花接木等方式，在抖音、今日頭條、微信等中國社群媒體發表相關短片及文字，「誤導大量網友關注和討論，造成不良影響」等。這6人已被在地公安機關行政處罰。

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