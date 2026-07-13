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曼谷酒吧大火27死63傷 陸駐泰使館：暫未發現中國公民遇難

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
12日深夜，泰國曼谷恰圖恰區拉拋路附近1家啤酒餐廳發生火災。13日凌晨，救援人員在火災現場工作。新華社
12日深夜，泰國曼谷恰圖恰區拉拋路附近1家啤酒餐廳發生火災。13日凌晨，救援人員在火災現場工作。新華社

泰國曼谷一家酒吧12日深夜發生大火，已造成27人死亡、63人受傷，其中22人傷勢危重。大陸駐泰國使館13日表示，暫未發現中國公民在火災中遇難。

據央視新聞報導，大陸駐泰國使館13日表示，「根據目前掌握的消息，暫未發現中國公民在曼谷12日深夜發生的酒吧火災中遇難」。

據泰媒此前報導，這起火災發生於當地時間12日晚間11時57分左右，地點位於曼谷恰圖恰區拉拋路附近1家酒吧。消防人員接獲通報後趕赴現場，但抵達時火勢已在酒吧內迅速蔓延。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）13日通報，火災已造成27人死亡，包括18名女性及9名男性，另有63人受傷，其中22人傷勢危重，需要接受氣管插管治療。27名死者中，目前僅確認其中6人身分。

查察表示，當前的重要工作之一，是儘快確認死傷者身分，並與其家屬取得聯繫。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）也於火災發生後前往現場了解情況，並要求相關部門徹查起火原因。

據報導，初步現場勘查顯示，酒吧天花板幾乎全部燒毀，但部分塑膠座椅未受到明顯破壞。當局研判，大量有毒濃煙迅速擴散可能是造成重大傷亡的主要原因，不少顧客可能在停電後因現場一片漆黑而迷失方向，無法及時找到逃生通道。

有生還者表示，事發前酒吧舞台附近的配電箱先冒出濃煙，隨後現場停電並傳出爆炸聲，火勢很快蔓延。報導指，這家酒吧具有餐飲及現場音樂演出營業許可，並設有2條消防通道。

曼谷 泰國 火災

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