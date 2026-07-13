颱風巴威登陸中國 東北降豪雨釀災農作物被淹

颱風巴威12日登陸中國浙江省後，目前已進入安徽省境內，但遠在東北的遼寧省也受到外圍環流影響，遼寧省凌源市境內河水暴漲，鄉村道路損毀，橋梁及農作物被水淹沒。同時，中國部分機場受巴威影響，今天總計仍將取消約100架次班機。

巴威在11日深夜從浙江沿海登陸後，強度已減弱為輕度颱風，12日向北進入安徽境內。中國中央氣象台觀測，巴威今早6時已進入安徽東部的五河縣境內，中心附近最大風速已減至每秒20公尺，將朝北北東方向進入江蘇省境內，未來並將朝山東省方向前進。

綜合央視新聞等媒體報導，受低氣壓和巴威外圍環流影響，遼寧省凌源市部分地區出現持續豪雨，導致河水水位上漲，鄉村道路損毀。其中，凌源市刀爾登鎮自10日起便接連降下豪雨，累計2天雨量達到180毫米。

報導指出，當地12座水庫已有11座水位超出汛期最高水位，許多樹木和農田被泡在水中，其中玉米被泡在水下達1公尺。據初步統計，全鎮共有6200多畝（約415公頃）農田和1.5公里道路受到不同程度損毀，其中1座橋梁更全部被洪水淹沒。不過，河道沿岸的542名村民已全部轉移至安全地點。

此外，綜合中新社等媒體報導，截至12日晚間9時，中國航空公司計劃臨時取消今天起降的100架次班機。其中，取消班機最多的5個機場為合肥新橋機場、南京祿口機場、北京首都機場、上海浦東機場、上海虹橋機場。而在昨天，中國全境取消起降的班機超過2800架次。

鑑於巴威之前的颱風梅莎日前在廣西釀成水庫潰壩，導致下游嚴重災情，水庫安全如今成為中國防汛重點。中國國務院副總理劉國中昨天先後前往北京市平谷區的滑子水庫及彰作水庫，視察土石壩、洩洪道、放水設施和下游河道。

劉國中說，中國水庫數量多、分布廣，當前正值防汛期，各地要落實水庫運行管理規定和各項預案，並加強水庫監管，有安全疑慮的水庫原則上一律空庫運行。同時加強水庫大壩、危險段落等重點部位巡查，及時發現和消除風險隱患。