發悼文意外「歪樓」...陸學者稱「門生發核心期刊幾乎沒困難」惹議

山東大學講席教授、儒學高等研究院院長王學典日前撰文悼念《山東社會科學》原主編武衛華，一方面批評青年學者無法在核心期刊發表論文，主要是自身水平不足；另一方面卻透露，他的門生在山東多家重要期刊發表文章「幾乎沒有任何困難」，甚至有本科生也能在核心期刊刊文，引發大批青年學者不滿。

香港《明報》13日報導，這篇萬字悼文原刊於《中華讀書報》，刊出後迅速引發爭議，文章隨後遭到刪除。王學典在文中回憶，他曾在山東大學主持一場青年學者座談會，當時約有30、40名「青椒」（大學青年學者）抱怨，在核心學術期刊發表論文十分困難。

王學典稱，自己「愈聽愈生氣」，並當場訓斥這些青年學者，指他們發不出文章，不能怪雜誌社或期刊界，「歸根到底還是怨自己沒有寫出好文章」。他還說，只要真正寫出好文章，「人家自然會來找你，你抱怨什麼呢？」

不過，王學典隨後又在悼文中提到，武衛華對他最大的貢獻，是幫助其所有學生在《山東社會科學》發表文章，其門生「沒有一個人沒在《山東社會科學》上發過文章」。

他並透露，當時自己主編《文史哲》，翁惠明主編《東岳論叢》，武衛華則主編《山東社會科學》，「山東地區的這幾家重要期刊，我的學生發表文章幾乎沒有任何困難。」

《明報》指，人文核心期刊供不應求，「青椒」競爭劇烈，考核硬性指標壓身，王學典則高高在上，論調傲慢，缺乏共情，予人「何不食肉糜」之感。另一方面，他儼然學閥，炫耀門生發表論文一路綠燈，實質上就是資源勾兌，破壞學術公平。

據報導，四川大學教授、中國蘇軾研究學會會長周裕楷也在微信朋友圈回應稱，「我的學生發文章面臨巨大困難」。

王學典是大陸史學界知名學者，曾長期擔任人文學術期刊《文史哲》主編，現為該刊名譽主編、山東大學儒學高等研究院院長，並連任第13、14屆全國政協常委。今年4月，他才獲得第6屆中國出版政府獎優秀出版人物獎。

《文史哲》創刊於1951年，是中共建政後較早創辦的高校文科學報之一。2021年5月，中共總書記習近平曾致信該刊編輯部，肯定其在弘揚中華文明及繁榮學術研究方面所做的工作。

《明報》評論指，本是緬懷故人的文字，卻掀起滔天巨浪。因為它是一篇「自供狀」，以最不經意的方式，撕開了學術界潛規則「資源壟斷、圈子文化、評價體系失靈」。報導並諷刺稱，如果能夠因此推動學術評價體系的改革，也算是這位「大儒」的貢獻。