中國學者意外自曝學術不公 引發青年學者不滿

據報導，中國山東大學講席教授王學典近日不經意地揭露了中國學術界的不公平現況，包括他本人可為門生在知名期刊發表論文，引發青年學者集體不滿。

明報報導，身兼山東大學「儒學高等研究院」院長的王學典，日前在「中華讀書報」刊文悼念「山東社會科學」期刊前主編武衛華，內容一方面批評大學青年學者因為「水平不足」而發不出論文，另一方面卻揭露自己為門生發表論文「開綠燈」的情況。

據報導，王學典在悼文中回憶，自己在山東大學主持一場青年學者座談會，當時有30、40名「青椒」（大學青年學者）集體抱怨在核心學術期刊發表論文極難，他當場教訓說，「你們到這個時候還發不出稿子，能怨雜誌社嗎？能怨期刊界嗎？歸根到底還是怨自己沒有寫出好文章……」。

但王學典話鋒一轉，透露武衛華「對我最大的貢獻，是幫助了我的所有學生。他們沒有一個人沒在『山東社會科學』上發過文章……全部都在該刊發表過文章」，並說「當時我主編『文史哲』雜誌，翁惠明主編『東岳論叢』，武衛華主編『山東社會科學』。山東地區的這幾家重要期刊，我的學生發表文章幾乎沒有任何困難」。

報導表示，王學典是中國史學界大老，曾經長期擔任頂級人文期刊「文史哲」主編，目前並擔任山東大學校務委員會副主任，而且是兩屆全國政協常委，他的悼文發出後，引發「青椒」集體不滿，並且迅速發酵，「中華讀書報」已刪除此文。

這則報導提到，在中國，人文核心期刊版面供不應求，「青椒」競爭劇烈，考核硬性指標壓身，王學典卻高高在上，論調傲慢，缺乏共情，給人「何不食肉糜」之感。且儼然女如學閥，炫耀門生發表論文一路綠燈，實質上就是資源勾兌（利益交換），破壞學術公平。

據報導，四川大學教授、中國蘇軾研究學會會長周裕楷在朋友圈回應王學典的上述論調時說，「我的學生發文章面臨巨大困難」。

報導表示，王學典的悼文掀起滔天巨浪，因為它是一篇自供狀，以最不經意的方式撕開了中國學術界的潛規則─資源壟斷、圈子文化、評價體系失靈。

報導嘲諷地表示：「如果能夠因此推動學術評價體系的改革，也算是這位『大儒』的貢獻」。