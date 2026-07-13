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「巴威」颱風影響趨緩 陸機場今取消約100架次航班

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
航旅縱橫大數據顯示，截至12日晚間9時，大陸各航空公司計畫臨時取消13日進出港航班約100架次。圖／截自央視新聞
航旅縱橫大數據顯示，截至12日晚間9時，大陸各航空公司計畫臨時取消13日進出港航班約100架次。圖／截自央視新聞

「巴威」颱風對大陸航空交通的影響逐步趨緩。航旅縱橫大數據顯示，截至12日晚間9時，大陸各航空公司計畫臨時取消13日進出港航班約100架次；相較之下，12日進出港航班原計畫取消超過2,800架次，多個受颱風影響的機場正逐步恢復正常航班運行。

據央視新聞，13日臨時取消航班數量最多的機場，依序為合肥新橋機場、南京祿口機場、北京首都機場、上海浦東機場及上海虹橋機場。

大陸中央氣象台13日上午6時持續發布颱風藍色預警。巴威13日清晨5時位於安徽滁州市鳳陽縣境內，外圍最大風力達8級，中心最低氣壓為990百帕。

中央氣象台預測，巴威將以每小時10-15公里速度向北偏東轉東北方向移動，強度緩慢減弱，14日白天將經山東半島移入黃海北部海面，15日以後逐漸變性為溫帶氣旋。

航旅縱橫數據顯示，上海浦東、常州奔牛、上海虹橋、杭州蕭山、寧波櫟社及無錫碩放等約36座機場，11日發布雷雨天氣預報。當天臨時取消航班數量最多的5座機場，依序為上海浦東、杭州蕭山、寧波櫟社、上海虹橋及北京首都機場。

截至11日晚間8時，大陸境內機場延誤航班超過1,300架次，其中福州長樂、舟山普陀山、武夷山、義烏及寧波櫟社等機場出現大規模航班取消；北京首都及北京大興機場也出現大規模延誤，最高延誤比率達96%。當時，大陸各航空公司原計畫取消12日進出港航班超過2,800架次，其中上海浦東、虹橋2座機場當天計畫取消653架次航班。

上海浦東機場

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