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16歲高中生、國家田徑運動員凌晨拍門玩鬧 遭36歲旅館男職員捅殺

香港01／ 撰文：盛昀
內蒙古一名16歲高中生遭旅店人員捅刺致死。 示意圖／ingimage
內蒙古一名16歲高中生遭旅店人員捅刺致死。 示意圖／ingimage

《荔枝新聞》報導，5月24日，內蒙古一名16歲高中生凌晨2時在巷內拍平房門玩鬧，隨後在巷口遭疑似附近一家旅店人員捅刺致死。

遇害者母親史女士在社交平台上發文稱，其16歲的兒子與同學一起慶祝剛結束的全旗中小學生田徑運動會後，路過一條巷子時拍門後，被疑似旅店內36歲男職員捅刺。事發時間為5月24日凌晨近2時許。

事發後，史女士從外地趕往兒子搶救的醫院，男孩在轉院過程中不治身亡，「兒子在救護車上跟我說的唯一的兩句話：媽媽我好疼，想喝水。」屍檢報告顯示，少年死因為「銳性外力作用於右胸部致右肺破裂大出血死亡」。

據史女士介紹，兒子出事前剛過完16周歲生日，還註冊成為了一名國家田徑運動員，是家中獨子，平日跟隨爺爺奶奶生活。出事當晚因運動會場地離家較遠，兒子原計劃留宿同學家中。案發後，當地警方已以故意傷害致人死亡立案偵查。7月3日，案件已移交當地檢察院。

事件在網上引發爭議，有網友認為雖然拍門玩鬧有錯，但殺人者也不能使用暴力：「孩子固然有錯，可以交個家長送去派出所找到學校，但是殺人傷人這就非常可惡了！」

「手欠歸手欠，罵一頓哪怕打一頓也行啊，沒必要上刀子啊」、「孩子雖然不對，但下手太重了吧，畢竟是一條人命。」

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文章授權轉載自《香港01》

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