靜脈曲張拖10年不看醫生！老翁腿部藏40公分巨型血栓 脫落恐致命

不少人輕忽下肢靜脈曲張，以為只影響外觀，實則暗藏致命風險。北京1名長者忽視靜脈曲張10多年懶理，終因腿部不適求醫，發現腿部已長出40公分「巨型血栓」需做手術取出。醫生提醒，藏於腿部的血栓一旦脫落，會經血液回流入肺部，可誘發肺栓塞，嚴重可致命，呼籲患者勿久坐久站、做粗重活動，腿部腫脹酸軟及早求診血管外科。

老翁患靜脈曲張10多年 手術取出40公分巨型血栓

據《都市頻道》報導，北京1名張姓老翁患靜脈曲張十多年，卻從未求醫治理。事發於6月30日，老翁腿部不適就醫，終需做手術並取出1條長達40公分的巨型血栓。醫生表示，患者體內的血栓此前已有鬆動跡象，一旦部分脫落，血栓會隨血液回流至肺部，引發致死性肺栓塞，情況極度危險。

醫生：勿久站久坐幹重活 腿部不適及早就醫

醫生特別提醒，下肢靜脈曲張患者應盡量避免久站久坐、從事重體力勞動。若出現腿部酸脹、浮腫等異常症狀，切勿拖延，需盡快前往血管外科檢查，及早治療，避免形成血栓引發致命急症。

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