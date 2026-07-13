快訊

簡立峰專欄／AI變成戰略物資 Anthropic禁令掀地緣角力

11號颱風海神生成 最新路徑、影響出爐

曼谷酒吧惡火釀27死63傷！店門狂噴火舌畫面曝 多人逃廁所反成死亡陷阱

聽新聞
0:00 / 0:00

靜脈曲張拖10年不看醫生！老翁腿部藏40公分巨型血栓 脫落恐致命

香港01／ 撰文：雷思麗
老翁忽視靜脈曲張多年，體內長出40公分巨型血栓。 示意圖／ingimage
老翁忽視靜脈曲張多年，體內長出40公分巨型血栓。 示意圖／ingimage

不少人輕忽下肢靜脈曲張，以為只影響外觀，實則暗藏致命風險。北京1名長者忽視靜脈曲張10多年懶理，終因腿部不適求醫，發現腿部已長出40公分「巨型血栓」需做手術取出。醫生提醒，藏於腿部的血栓一旦脫落，會經血液回流入肺部，可誘發肺栓塞，嚴重可致命，呼籲患者勿久坐久站、做粗重活動，腿部腫脹酸軟及早求診血管外科。

老翁患靜脈曲張10多年 手術取出40公分巨型血栓

據《都市頻道》報導，北京1名張姓老翁患靜脈曲張十多年，卻從未求醫治理。事發於6月30日，老翁腿部不適就醫，終需做手術並取出1條長達40公分的巨型血栓。醫生表示，患者體內的血栓此前已有鬆動跡象，一旦部分脫落，血栓會隨血液回流至肺部，引發致死性肺栓塞，情況極度危險。

醫生：勿久站久坐幹重活 腿部不適及早就醫

醫生特別提醒，下肢靜脈曲張患者應盡量避免久站久坐、從事重體力勞動。若出現腿部酸脹、浮腫等異常症狀，切勿拖延，需盡快前往血管外科檢查，及早治療，避免形成血栓引發致命急症。

原文網址: 靜脈曲張拖10年不看醫生！老翁腿部藏40厘米巨型血栓　脫落恐致命 | 香港01 https://www.hk01.com/article/60365861?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral

延伸閱讀：

20歲女突肚痛嘔吐腹腔靜脈血栓　吃這種藥出事 醫生提3預防方法

好驚變好笑！男子雙腿變藍恐靜脈血栓急求診　醫生尋出真相超尷尬

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

靜脈曲張拖10年不看醫生！老翁腿部藏40公分巨型血栓 脫落恐致命

不少人輕忽下肢靜脈曲張，以為只影響外觀，實則暗藏致命風險。1名長者忽視…

16歲高中生、國家田徑運動員凌晨拍門玩鬧 遭36歲旅館男職員捅殺

一名16歲高中生凌晨2時在巷內拍平房門玩鬧，隨後在巷口遭疑似附近一家旅店人員捅刺致死…

「巴威」颱風影響趨緩 陸機場今取消約100架次航班

「巴威」颱風對大陸航空交通的影響逐步趨緩。航旅縱橫大數據顯示，截至12日晚間9時，大陸各航空公司計畫臨時取消13日進出港航班約100架次；相較之下，12日進出港航班原計畫取消超過2,800架次，多個受颱風影響的機場正逐步恢復正常航班運行。

交通大亂…巴威橫掃浙閩 逾200萬人撤離

強颱「巴威」橫掃兩岸。巴威颱風十一日深夜至昨凌晨先後在浙江台州玉環市及溫州樂清市沿海登陸，兩次登陸時中心附近最大風力均達十三級。浙江、福建多地出現強風豪雨。颱風影響所及，上海浦東、虹橋兩座機場昨取消六五三架次航班；浙江緊急撤離逾二百萬人。

中俄海軍聯演 邁向立體作戰

中俄「海上聯合–二○二六」聯合演習十一日落幕，中俄艦艇編隊圍繞援潛救生、對海突擊、防空反導等科目展開演練。大陸官方表示，雙方在高效協同中深化互信，進一步提升了聯合作戰能力。本次演練作戰協同要求高，中俄雙方不設腳本，並反映出兩國海軍協作從「水面」向「水面+水下」立體實戰拓展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。