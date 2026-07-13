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中俄海軍聯演 邁向立體作戰

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

中俄「海上聯合–二○二六」聯合演習十一日落幕，中俄艦艇編隊圍繞援潛救生、對海突擊、防空反導等科目展開演練。大陸官方表示，雙方在高效協同中深化互信，進一步提升了聯合作戰能力。本次演練作戰協同要求高，中俄雙方不設腳本，並反映出兩國海軍協作從「水面」向「水面+水下」立體實戰拓展。

中俄「海上聯合–二○二六」聯合演習於本月六日至十一日在山東青島附近海空域舉行，六日在青島某軍港舉行開幕式，海上演練則於九日至十一日進行。根據計畫，演練結束後，雙方部分兵力還將赴太平洋相關海域組織海上聯合巡航。

中共解放軍報昨刊文稱，本次海上演練科目組織實施靈活，作戰協同要求高，中俄雙方不設腳本，由一線指揮員根據戰場態勢、水文氣象等臨機決斷編隊機動與火力分配。同時，參演兵力採取混合編組模式，依託海、空、潛多類平台搭建聯合作戰體系。

文章形容，在打擊海上目標演練中，中俄雙方火力協同精準破「敵」。在防空反導演練中，中俄艦艇分工明確、密切協同，充分發揮各自武器平台，在最短時間內成功抗擊來襲目標，檢驗了中俄海上編隊的聯合作戰能力。

文章表示，檢視這數十小時的海上演練，中俄海軍官兵在風浪中緊密協同，在電磁迷霧中織密天網，在威脅來襲時攜手應對，有效檢驗了雙方在複雜電磁環境下的聯合偵察預警、指揮協同和火力打擊能力。此次演習，雙方派出精銳力量，兵力涵蓋水面、水下、空中及保障力量，特別是潛艇和援潛救生船參演，反映出兩國海軍協作從「水面」向「水面+水下」立體實戰持續拓展。

文章表示，自二○一二年以來，「海上聯合」系列演習已成為中俄兩國海軍合作的重要平台，是中俄雙方「常態化、制度化、實戰化」的聯訓品牌。

演習 大陸 青島

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