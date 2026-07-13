交通大亂 巴威橫掃浙閩 逾200萬人撤離

強颱「巴威」橫掃兩岸。巴威颱風十一日深夜至昨凌晨先後在浙江台州玉環市及溫州樂清市沿海登陸，兩次登陸時中心附近最大風力均達十三級。浙江、福建多地出現強風豪雨。颱風影響所及，上海浦東、虹橋兩座機場昨取消六五三架次航班；浙江緊急撤離逾二百萬人。

綜合陸媒報導，浙江全省緊急轉移逾二百萬人，並設置逾一萬九千處避災安置場所，其中溫州及周邊地區撤離人數超過五十萬人；鄰近福建省也有超過十萬人完成疏散。浙江多地也採取停工、停業、停課及停運等措施，因應颱風帶來的強風豪雨。

華東地區航空交通同樣受到嚴重影響。上海浦東、虹橋兩座機場昨日取消六五三架次航班，其中浦東機場四五八架次、虹橋機場一九五架次，近三成進出港航班遭調減或取消。杭州機場當日累計取消三二七架次航班，南京、溫州及寧波等地機場也大幅調整航班。

中國國航、東方航空、南方航空、春秋航空及吉祥航空等業者均發布機票退改措施。杭州西站昨日全部列車臨時停運，長三角部分鐵路列車也因颱風停駛或調整運行。

大陸中央氣象台表示，巴威颱風昨日下午已減弱為熱帶風暴，傍晚離開浙江、進入安徽境內，預計今日在安徽東部轉向東北移動，明日經山東半島移入黃海北部，之後逐漸變性為溫帶氣旋。

巴威強度雖逐漸減弱，仍持續影響大陸內陸及北方地區。大陸中央氣象台昨日晚間接連發布暴雨橙色、強對流藍色及颱風藍色預警，預計安徽南部、江西東北部、遼寧中北部及吉林中東部等地將有大暴雨，遼寧局部地區雨量可達二百五十至三百毫米。

大陸水利部與氣象局並發布紅色山洪災害氣象預警，安徽南部、遼寧東北部及吉林西南部部分地區發生山洪災害的可能性極高。大陸國家防汛抗旱總指揮部已將北京、天津、遼寧、安徽及江西的防汛四級應急因應提升至三級。

央視報導，為協助災區恢復，大陸發改委昨日緊急安排中央預算內一億元人民幣（約台幣四點七億元），支持浙江災後應急恢復。資金將重點用於修復受損道路、水利等基礎設施，以及學校、醫院等公共服務設施。