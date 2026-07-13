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端午辦公室收禮金 湖南地方國企董事長免職

中央社／ 台北12日電

網上今天流傳一段「湖南常德某國企董事長張某在辦公室收受禮品」影片引發關注，陸媒報導，湖南常德西湖管理區通報證實此事，並且隨即將涉事人免職。

綜合澎湃新聞和大河報報導，影片發布者指出，畫面拍攝於今年6月端午節期間，地點是某國有獨資企業董事長辦公室。影片中被拍攝者多次在辦公室收受他人現金。有網友認出，影片中的董事長是湖南豐潤農業發展有限公司張姓負責人。

網路消息傳開後，湖南省常德市西湖區管委會組織宣傳統戰部工作人員回應大河報，已關注到此事，成立了聯合調查組。

新京報報導，隨後西湖管理區通報，經初步調查，相關情況基本屬實。根據「中國共產黨組織處理規定（試行）」，已於12日上午對涉事人免職處理。

天眼查顯示，湖南豐潤農業發展有限公司成立於2013年，由常德市西湖管理區管理委員會100%控股。

端午節 湖南

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