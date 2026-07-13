端午辦公室收禮金 湖南地方國企董事長免職

中俄「海上聯合–二○二六」聯合演習十一日落幕，中俄艦艇編隊圍繞援潛救生、對海突擊、防空反導等科目展開演練。大陸官方表示，雙方在高效協同中深化互信，進一步提升了聯合作戰能力。本次演練作戰協同要求高，中俄雙方不設腳本，並反映出兩國海軍協作從「水面」向「水面+水下」立體實戰拓展。

2026-07-13 00:00