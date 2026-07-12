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巴威颱風影響 遼寧吉林安徽山洪災害紅色預警

中央社／ 台北12日電

颱風巴威遠距離水氣輸送等影響，中國遠至華北、東北都將有大風及豪大雨。中國水利部和中國氣象局今天傍晚6時聯合發布紅色山洪災害氣象預警，範圍包括遼寧、吉林和安徽。

根據中國中央氣象台官網，山洪災害氣象預警指出，預計12日晚上8時至13日晚上8時，遼寧東北部、吉林西南部、安徽南部、江西東北部等地部分地區發生山洪災害可能性大（橙色預警）。

其中，遼寧東北部、吉林西南部、安徽南部等地部分地區發生山洪災害可能性很大（紅色預警）。其他地區也可能因局部地區短歷時強降水引發山洪災害。氣象單位提醒各地注意做好實時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。

中國山洪災害氣象預警分為四級，紅色是風險最高級別，代表應立即撤離。

颱風 巴威颱風

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