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周星馳欽點YouTuber當《功夫女足》編劇 女魔術師驚喜轉型

香港01／ 撰文：林迅景
「香港首位女魔術師YouTuber」之稱的何穎璇Miss Hunny。圖／ 截自IG@misshunnyig
「香港首位女魔術師YouTuber」之稱的何穎璇Miss Hunny。圖／ 截自IG@misshunnyig

周星馳電影《功夫女足》於7月11日在大陸上映，日前釋出預告片，在香港引起不少討論，其一，「星爺」周星馳歷時兩年精心炮製電影作品，其二，有不少網友形容是「吃老本」。不過，大家又有否發現，《功夫女足》的編劇名單除了是「星爺」周星馳本人外，還有何穎璇這個名字？原來她就是大家熟悉，有「香港首位女魔術YouTuber」之稱的Miss Hunny。

14歲奪魔術大獎 獲封「高登女神」

提起Miss Hunny，相信不少香港網友對她都不陌生。本名何穎璇的她，早於12歲便迷上魔術，中五會考後更遠赴美國加州著名魔術學校「Chavez School of Magic」就讀，成為首位畢業於該校的華人女魔術師。其實她在14歲時已展露天份，曾奪得香港魔術節獎項，更是首位晉身香港魔術家協會舞台公開比賽決賽的女魔術師。

Miss Hunny的走紅之路可謂十分多元。她曾與台灣著名魔術師劉謙合作在大陸巡迴表演；回港發展後，早年她與網絡紅人「司徒夾帶」合作拍攝多段搞笑短片，憑藉幽默活潑的風格與亮眼外表迅速在網路界爆紅，更被網友封為「高登女神」。

涉獵廣泛：出書、拍節目樣樣齊

多年來，Miss Hunny的工作版圖不斷擴張。2014年，她曾推出寫真集及魔術教學書籍，一度被譽為「新一代宅男女神」。除了經營自家YouTube頻道外，她亦活躍於幕前，曾參與ViuTV《Come On Baby》、港台《反斗英語》及央視《魔法奇蹟》等節目，2018年更推出個人魔術節目《MissHunny魔法請柬》。直到2023年，她仍獲頒「網民最喜愛大獎」，足見其網路影響力持續居高不下。

從魔術師到星爺編劇？

由女魔術師、YouTuber搖身一變，成為周星馳大銀幕作品《功夫女足》的共同編劇，這個跨度實在令人驚喜。日前她在Instagram上分享《功夫女足》預告片，並寫道：「現在回想整件事，仍然覺得非常夢幻。原來只要堅持到底，真的可以看見明媚的風景。16歲時萌生成為編劇的念頭，沒想到今天竟然成真。如果你也有夢想，無論幾歲，都要勇敢去追。感謝周星馳導演給予機會，感謝劇組的指教，感謝一路以來的信任，也感謝所有事情的發生。」

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文章授權轉載自《香港01》

周星馳 魔術 香港 YouTuber

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