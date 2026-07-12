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巴威颱風侵襲浙江 陸發改委緊急撥1億人民幣災後重建

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
巴威颱風兩次登陸浙江省，使多地市出現‌暴風、強降雨等災害。圖／截自央視新聞
巴威颱風兩次登陸浙江省，使多地市出現‌暴風、強降雨等災害。圖／截自央視新聞

巴威颱風侵襲造成浙江多地出現暴風和強降雨等災害後，大陸國家發改委緊急安排1億元（人民幣，下同，）支持浙江省災後應急恢復。該資金將重點修復基礎設施和學校、醫院等公共服務設施。

央視新聞報導，大陸國家發展改革委星期天（7月12日）緊急安排中央預算內投資1億元，支持浙江省做好颱風災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路、水利等基礎設施和學校、醫院等公共服務設施災後應急恢復建設，推動儘快恢復正常生產生活秩序。

颱風「巴威」的中心星期六（7月11日）深夜11時20分前後在浙江台州玉環首次登陸；不到一小時後，又於12日午夜零時前後，在浙江溫州樂清沿海再次登陸。受「巴威」侵襲，浙江縉雲、磐安、義烏、武義、永康及青田等地，星期天凌晨先後拉響暴雨紅色預警。

浙江省緊急轉移了200萬人，巴威登陸使多地出現‌暴風、強降雨等災害‌，對當地生產生活造成了嚴重影響，導致基礎設施和公共服務設施嚴重受損 。

另據中國政府網，該筆資金將重點放在災區受損的‌道路、水利等基礎設施‌修復，以及‌學校、醫院等公共服務設施‌的災後緊急復原建設 。透過資金投入，推動災區‌盡快恢復正常生產生活秩序‌，保障受災群眾基本生活 。 ‌‌

12日傍晚，「巴威」的威力已逐漸減弱，並已離開浙江。浙江多地公共交通、生活逐漸恢復正常，多條公路橋樑恢復通行。

此外，大陸國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部針對颱風「巴威」影響，根據浙江、天津、安徽等地防汛防颱風救災工作需要，會同國家糧食和物資儲備局向浙江、天津、安徽調撥摺疊床、毛巾被、夏涼被、褥子、家庭應急包等七萬件中央救災物資，全力支持做好受災群眾緊急轉移安置和救災救助工作。

巴威颱風 中央 央視

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