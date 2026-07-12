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陷網暴風波大陸歌手韓紅演唱會取消 宣稱受巴威颱風影響

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
韓紅原訂7月18日在武漢的演唱會，宣布取消。圖為韓紅去年演唱會海報。圖／ 截自新浪微博
韓紅原訂7月18日在武漢的演唱會，宣布取消。圖為韓紅去年演唱會海報。圖／ 截自新浪微博

深陷輿論風波的大陸知名歌手韓紅12日宣布在湖北武漢演唱會，因為颱風原因取消。大陸網友評論，輿論塌房了，風評這麼差。

韓紅工作室官方微博12日發文通知稱，據武漢市相關職能部門要求，經審慎評估，為切實保障所有觀眾、演職人員及現場工作人員的人身安全，原定於18日舉行的韓紅「我想成為你2.0」 巡演武漢站，因舞台無法按計畫完成搭建，遺憾取消。

不過，相關發文下有大批大陸網民評論道：「颱風對武漢完全沒影響」「塌房了、風評差，正好颱風是理由」，以及「都明白為啥取消」「懂得都懂」等。

圍繞韓紅的爭議緣於6月17日，她出席導演馮小剛電影《抓特務》的北京首映會，發聲懇請北京市的「兄弟姐妹，爺們娘們」，「您走個面兒！把第一波票房先帶起來」，不料引發輿論反彈，被批演藝圈拍爛片卻要民眾埋單，是「道德綁架」。

這股輿情迅速延燒到韓紅的公益事業，有部分自稱追隨韓紅多年的老粉表示，停止對韓紅愛心慈善基金會的月捐。

壓力下，韓紅6月30日發微博道歉，稱自己的言論「過於輕率隨意，思慮不周、措辭失當，產生了負面觀感」，並表示會珍惜公眾的善意和信任，「常懷謙卑自省之心，謹言慎行、踏實做事」。

據了解，韓紅7月18號在武漢的演唱會，票早就賣光了，是實打實售罄。由於舞台搭建、燈光音響、保全團隊等相關合約都簽完了，所有預付的款項都發出去了，幾百號人的團隊忙活了好幾個月，準備工作已經到了八成進度。一旦宣布取消，將面臨天價損失和賠償。

巴威颱風於周日中午經過安徽省，並未經過湖北境內，武漢也未曾受災。

武漢 大陸 巴威颱風 演唱會

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