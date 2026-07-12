巴威颱風進入安徽 暴風大雨遠至東北、內蒙

據中國中央氣象台，颱風巴威已減弱為熱帶風暴，中心進入安徽。但巴威持續為中國多地帶來暴風及豪大雨，中央氣象台傍晚發布漬澇風險氣象預報。

上觀新聞引述中國中央氣象台消息，颱風巴威在兩次登陸浙江後，已於今天上午11時移出浙江，中心位於安徽省內，強度逐漸減弱。

中國中央氣象台表示，巴威今晨減弱為強熱帶風暴級，預計強度逐漸減弱，13日在安徽東部轉向東北方向移動，14日由山東半島移入黃海北部海面，逐漸變為溫帶氣旋。

但颱風減弱不代表危機解除。中央氣象台預計，內蒙古東部、東北地區南部、華北中南部、西南地區北部和東部、江淮、江南東部和北部等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣。

其中，安徽南部、江蘇南部、浙江北部和東部等地的部分地區將有10級以上雷暴大風，最大風力可達11級以上，局部地區不排除出現龍捲風的可能性。內蒙古東部、東北地區中南部、華北中南部、西南地區東部和中南部、江淮、江南等地的部分地區將有小時雨量大於20毫米的短時強降水天氣。

中國中央氣象台傍晚發布「漬澇風險」氣象預報。受強降雨影響，預計12日晚上8時至13日晚上8時，北京中東部、天津北部、河北東北部、遼寧中東部和西部、吉林南部、江蘇西南部、浙江、安徽中南部、江西東部、福建北部等地部分地區發生漬澇的氣象風險較高。