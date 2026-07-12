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成功環台圓夢 台灣單車天使小勇士赴上海創兩岸友誼「騎跡」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
單車天使團隊合影。圖／台灣單車天使協會提供
單車天使團隊合影。圖／台灣單車天使協會提供

迪卡爾綜合設計開發、昌益慈善基金會、台灣國際電航Garmin多家企業支持的「2026台灣單車天使圓夢公益之旅環島騎行」，在巴威颱風前一天（10日）完成環島回到桃園市， 多縣市偏鄉小勇士們組成的車隊用汗水與堅持，順利圓夢。

車隊整裝不到兩天，小勇士們、帶隊老師及志工團隊今日搭機前往上海，展開滬蘇杭校際聯合騎行活動，持續透過單車串聯城市、連結青年，讓友誼與感動跨越海峽。

迪卡爾董事長王盟仁說明，這趟公益環島騎行7月3日自Garmin桃園廠啟航，全程騎行650公里，路線縱貫遼闊的彰化平原、台灣南北海岸線，穿越中央山脈。小勇士們踏行台灣本島東、西、南、北四大極點燈塔，打卡太魯閣公園清水斷崖等經典自然地標，挑戰海拔460公尺，連續約21公里長上坡的環島自行車道最高點壽卡鐵馬驛站，親身感受台灣山海交錯、層次多元的壯麗風貌。

旅程不止於騎行歷練，更兼具學習與探索價值。單車天使團隊沿途參訪Garmin科技廠、黃金蝙蝠館、光復糖廠、慈濟大學等地，透過企業參訪、人文探訪、校際交流等多元形式走出課堂、拓寬眼界，深度感受在地人文底蘊。

10日下午，巴威颱風接近北台灣，單車天使團返回桃園，在滿場熱烈掌聲中小勇士們通過終點線，組委會代表王盟仁、單車天使組委會成員、公益夥伴及小勇士家長共同見證榮耀時刻。

王盟仁為每位小勇士頒「2026環島紀念獎章」，祝賀他們成功挑戰環島，也感謝長期支持活動的企業、學校及志工團隊。單車天使校際聯盟也送感謝狀給支持他們的企業、團體，感謝大家促成兼具公益、教育的騎行活動。

單車天使成員分享，環島之旅是一場深度的體力、獨立成長磨練，小勇士們學會獨立打理生活，自主解決旅途難題，面對高溫、長坡、陣雨、側風、複雜路況、疲憊等挑戰，第一個念頭是不退縮，積極想辦法堅持騎完全程。

台灣單車天使協會會長楊民忠表示，單車天使多年來持續透過公益騎行，秉持「以單車促進交流，以公益陪伴成長」的理念，希望透過騎行培養青年責任感、合作精神與國際視野，讓每一次出發都成為成長的契機。

長期支持活動的企業、學校及志工團隊是環島騎行不可缺少的資源動力。圖／台灣單車天使協會提供
長期支持活動的企業、學校及志工團隊是環島騎行不可缺少的資源動力。圖／台灣單車天使協會提供

單車天使環島騎行活動獲得許多企業贊助。圖／台灣單車天使協會提供
單車天使環島騎行活動獲得許多企業贊助。圖／台灣單車天使協會提供

台灣單車天使圓夢公益之旅為偏鄉學童圓環島單車夢。圖／台灣單車天使協會提供
台灣單車天使圓夢公益之旅為偏鄉學童圓環島單車夢。圖／台灣單車天使協會提供

王盟仁為每位小勇士頒「2026環島紀念獎章」，祝賀他們環島騎行成功。圖／台灣單車天使協會提供
王盟仁為每位小勇士頒「2026環島紀念獎章」，祝賀他們環島騎行成功。圖／台灣單車天使協會提供

單車 上海 兩岸

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