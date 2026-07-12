在辦公室收禮 湖南一國企老闆遭免職

湖南常德國企—湖南豐潤農業發展有限公司老闆張祥，於端午節期間在辦公室涉嫌收受禮品禮金，遭到調查。近日官方公布調查結果，張某被免職處分。

據人民日報引用湖南西湖微信公號報導，7月12日，湖南常德西湖管理區聯合調查小組發布情形通報。

通報稱，近日網傳「湖南常德西湖國企老闆張祥端午期間收受工程老闆禮品禮金」問題。西湖管理區成立由區紀委監工委、區委會、區委組宣統部等多部門組成的聯合調查小組進行調查。經初步調查，相關情況基本屬實。經研究，已於7月12日上午對涉事人張祥進行免職處理。

目前，調查正在進行中，相關問題將依規依紀依法給予嚴肅處理，絕不姑息，後續調查處理結果將及時向社會公佈。

據大河報報導，稍早，一段「湖南常德某國企董事長張某在辦公室收售禮品」監視器畫面引發輿論關注。

影片發布者稱，畫面拍攝於今年6月端午節期間某國有獨資企業董事長辦公室。有大陸網友認出，涉事董事長系湖南豐潤農業發展有限公司負責人張祥。

7月12日，媒體聯絡常德市西湖區管委會紀委，電話無法接通。西湖區管委會組織宣傳統戰部工作人員則回應稱，區裡已關注到此事，目前區裡成立了聯合調查組，組織部分管人事的同事也在處理。

常德西湖區管委會辦公室工作人員稱，目前暫無調查結果，後續將會通報。

另據天眼查顯示，湖南豐潤農業發展有限公司成立於2013年，註冊資本1.2億人民幣，實繳8000萬，法人為張某，公司由常德市西湖管理區管理委員會100%控股。