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大陸6月新增新冠確診7.9萬例 重症達130例

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸6月新增新冠確診7.9萬例 ，呈上升趨勢，為今年以來的小波峰。新華社
中國大陸6月新增新冠確診7.9萬例 ，呈上升趨勢，為今年以來的小波峰。新華社

中國疾控中心官網近日發布《全國新型冠狀病毒感染疫情情況（2026年6月）》顯示，今年6月，中國大陸報告新增確診病例7.9萬例，其中重症病例130例、死亡病例1例（基礎疾病合併新冠病毒感染死亡），報告病例數總體呈上升趨勢。

綜合中國疾控中心此前通報，今年前五個月，中國大陸報告新增確診新冠病例分別為1萬7,916例、1萬9,453例、2萬6,306例、2萬3,477例、2萬1,861例。

根據中國疾控中心發布的《2026年7月健康防護提示》，新型冠狀病毒感染主要臨床表現為咽乾、咽痛、咳嗽、發熱等，部分患者可伴有肌肉酸痛、嗅覺味覺減退或喪失、鼻塞、流涕、腹瀉、結膜炎等。老年人和免疫功能低下者感染後轉為重症的風險相對較高。目前中國新冠病毒感染疫情呈現波動上升趨勢。

為此，中國疾控中心提醒大陸民眾，保持良好的衛生習慣，咳嗽或打噴嚏時，用紙巾、毛巾等遮住口鼻；勤洗手，盡量避免用手觸摸眼、鼻或口；均衡飲食，適量運動，充足休息等；出現發燒、咳嗽等症狀時，盡量避免參加集體活動，及時就醫，就醫過程中全程佩戴口罩。

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