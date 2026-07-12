颱風巴威波及 北京2天降下2026汛期以來最大雨量

受颱風巴威遠距離水氣輸送及冷空氣共同影響，遠在華北的中國北京從10日到今天早上出現今年汛期以來最大的降雨，除全市普遍降下豪雨外，平谷、密雲、順義、通州、朝陽、大興等區更出現大豪雨。

界面新聞報導，據中國氣象單位觀測，從10日上午8時到今早8時，北京全市平均降雨量達87.8毫米，其中城區為75.0毫米；最大雨量出現在平谷區澗溝河，高達333.7毫米；全市30.8%的氣象站雨量達100毫米以上。

此外，自11日傍晚6時到今早8時，北京全市平均降雨量亦達61.9毫米，其中城區為50.8毫米；全市9個行政區降雨達到豪雨級，2個區達到大豪雨量級；全市49.9%的氣象站累計雨量達到豪雨級，15.4%的氣象站更達到大豪雨量級。

若以行政區劃分，位在北京市東部遠郊的平谷區雨量最大，平均雨量133.5毫米，且全區所有觀測站均達豪雨級，其中84.1%的觀測站更達大豪雨級；其次為東郊的通州區，平均雨量132.1毫米，區內93.5%的觀測站達豪雨級。

若以1小時計算，北京這波豪雨的最大雨量出現在大興區西南次站，今早6至7時的雨量高達94.4毫米。