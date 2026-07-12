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中國COVID-19確診呈現上升趨勢 6月新增7.9萬例
中國疾控中心統計顯示，中國的COVID-19確診情況呈現上升趨勢，6月報告新增確診病例7.9萬例，比上月增加5.7萬例，其中重症130例、病亡1例。
中華網等陸媒今天引述中國疾控中心作出了上述報導。5月中國新增確診病例2萬1861例，其中重症35例、死亡1例（慢性病合併COVID-19感染）。6月的新增確診病例比5月多了逾2倍。
報導表示，本土病例病毒變異監測情況顯示，6月中國各地共報送3741例COVID-19本土病例病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株。優勢流行株為NB.1.8.1及其亞分支。現有證據未提示出現可能構成額外公共衛生風險的新變異株。
中國疾控中心提醒，中國呼吸道傳染病疫情近期有所波動，建議在人群密集場所或乘坐公共交通工具時佩戴口罩，尤其是年長者和慢性病患者，以減少感染的風險。
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