中國COVID-19確診呈現上升趨勢 6月新增7.9萬例

近日，「多名藝人發聲討債」話題衝上熱搜。婁藝瀟、蔣依依等七位藝人稱因綜藝節目「開放營業中」導演欠薪跑路被迫「打黑工」，曾出演綜藝節目「百分百歌手對戰季」的趙品霖、陸翊等多名藝人也發聲追討被拖欠的節目錄製報酬。而這兩組藝人的討債對象都是據傳已被限高的導演熊志豪，估計涉及30多名藝人。熊志豪昨為欠薪道歉，稱自己沒有捲錢跑路，欠薪是因做節目虧損，「一直拆東補西，讓債務愈滾愈大」，並強調對債務「絕不逃避」。

2026-07-12 14:24