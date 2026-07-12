受巴威外圍下沉氣流影響 深圳持續高溫傳有人中暑死亡

受颱風「巴威」外圍下沈氣流及副熱帶高壓疊加影響，深圳近日持續晴熱高溫。據《南方都市報》報導，7月10日上午，深圳梧桐山風景區秀桐道發生一宗遊客意外，一名男遊客在登山過程中突發體力不支、身體不適，疑似中暑，隨即當場暈倒，經搶救後仍不幸死亡。

報導指出，網友拍攝的現場影片顯示，事發後，醫護人員、消防、公安等多方救援力量趕赴現場開展緊急救治。遺憾的是，經全力搶救，這名遊客最終仍不幸離世。

報導指出，據鹽田區消防救援大隊，當日上午9時52分，鹽田區消防救援大隊接報，梧桐山風景區秀桐道1,000米處有遊客身體不適暈倒，消防員立即趕赴現場救援。不幸的是，消防員到場時，該遊客已經沒有生命跡象。隨後指戰員協助將遊客遺體轉移下山。目前相關善後工作正逐步開展。

10日上午，深圳市氣象台發布全市陸地高溫黃色預警，且高溫天氣仍將持續數日。據氣象部門表示，本輪高溫並非普通晴熱天氣，颱風外圍下沉氣流形成「高溫鍋蓋」，配合副熱帶高壓控制下的靜穩天氣，天空少雲、日照強烈、風力微弱，地面熱量難以擴散，加之深圳空氣濕度偏高，體感悶熱難耐，極易引發重症中暑，即便早晚時段，戶外體感溫度仍遠超實際氣溫，並不適合長時間、高強度登山、徒步等戶外運動。