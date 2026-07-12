快訊

挪威魔人哈蘭德世足賽爆紅！車庫收藏全球限量頂級超跑 一字排開有夠華麗

分科測驗明登場！歷年最大宗違規曝 首度實施電子、金屬探測

每周吃5次雞蛋有助護腦？研究：65歲後阿茲海默症風險較低

聽新聞
0:00 / 0:00

受巴威影響 上海浦東與虹橋機場今日有653航班取消

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
受巴威颱風影響，12日上午，上海外灘已能明顯感受到強近的風勢。法新社
受巴威颱風影響，12日上午，上海外灘已能明顯感受到強近的風勢。法新社

受颱風「巴威」影響，上海浦東機場和虹橋機場通行能力將出現下降，近三成進出港航班調減取消。兩機場計劃取消進出港航班653架次，其中，浦東機場458架次、虹橋機場195架次。

據據新華社報導，上海浦東機場和虹橋機場7月11日已有約兩成進出港航班調減取消。航旅縱橫數據顯示，截至7月11日20時，大陸國內各航空公司計劃取消12日進出港航班超過2,800架次。國航、東航、南航、春秋航空、吉祥航空等多家航空公司發布受颱風「巴威」影響航線客票處理通知，符合條件的旅客可享受一次免費變更或全額免手續費退票服務。

東航重點在7月11日至12日前後對上海浦東、上海虹橋、杭州、寧波、福州、溫州、舟山、嘉興、義烏、台州、台北、台中等地機場的航班進行動態調整。同時，東航也將採取滾動決策機制，在颱風過境上述地區後，及時安排補班、增班，穩妥有序恢復航班運力，全力保障旅客出行。

報導稱，在大陸民航華東地區管理局指導下，上海浦東、虹橋機場運管委密切關注颱風動態，會同空管、航司對航班進行協商調整，及時向公眾發布，在確保安全運行的前提下，盡最大限度保障旅客出行。航站樓現場增派人手加強旅客服務指引，暫無旅客大面積滯留情況，多家餐飲、便利店舖將為旅客持續提供服務。

巴威 上海 上海浦東機場 巴威颱風

延伸閱讀

巴威逼近中國沿海 上海兩機場取消近400架航班

巴威攪局！金門海空交通大亂 11日飛機航班全停、小三通停航

強颱巴威來襲機場公司召開應變會議 桃機11日國籍航班全取消

巴威颱風逼近 大陸發布今年首個暴雨紅色預警

相關新聞

受巴威影響 上海浦東與虹橋機場今日有653航班取消

受颱風「巴威」影響，上海浦東機場和虹橋機場通行能力將出現下降，近三成進出港航班調減取消。兩機場計劃取消進出港航班653架次，其中，浦東機場458架次、虹橋機場195架次。

情侶火鍋店激吻掀翻桌 隔壁客遭熱湯熱油淋傷怒求償20萬

一對情侶近日到深圳一間火鍋店用餐，突然情不自禁在店內激烈擁吻，男方不慎從椅子上跌落想起身意外掀翻桌子打翻火鍋，導致鄰座一名陳姓女客和同行友人被熱湯熱油燙傷腳。

互致賀電 中朝締約65年 習強調3不變

昨日是中共與北韓簽訂「中朝友好合作互助條約」六十五周年，中共總書記習近平向朝鮮勞動黨總書記金正恩致賀電時，強調無論國際形勢如何變化，中共黨和政府對北韓有三個「不會改變」。

陸與納米比亞深化礦產合作

大陸國家主席習近平十日與納米比亞共和國總統恩代特瓦會談，雙方會後發布的「聯合聲明」確定將雙邊關係提升為「新時代中納命運共同體」，並宣布將加強關鍵礦產開發合作，以及油氣等能源互利合作。

陸科協換屆 王光謙接任主席

大陸中國科學技術協會十一日選出新一屆領導機構，大陸全國政協副主席王光謙接替萬鋼，當選新一任科協主席。王光謙強調要「勇於破除制約科協高質量發展的體制機制壁壘」、「切實履行好黨和政府聯繫科技工作者的橋梁和紐帶職責」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。