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巴威登陸浙江 陸媒：10分鐘風雲驟變樹連根拔起

中央社／ 台北12日電

颱風巴威已於昨天深夜登陸中國浙江，登陸時中心附近最大風力13級，陸媒報導，巴威登陸10分鐘當地就風雲驟變，樹木連根拔起；與此同時，官方提高了北京、天津等5地的防汛應急等級。

羊城晚報引述浙江省氣象台消息，巴威已於11日深夜11時許在浙江台州玉環登陸，登陸時中心附近最大風力13級；12日零時前後在浙江溫州樂清清江鎮二次登陸，登陸時中心附近最大風力13級。

報導表示，巴威先後在玉環和樂清登陸後，當地「10分鐘風雲驟變，樹被連根拔起」。此前浙江官方據報已完成逾220萬民眾的疏散工作。

此外，官媒新華社報導，據中國「國家防汛抗旱應急預案」及有關規定，中國國家防總昨晚8時已提升北京、天津、遼寧、安徽、江西的防汛應急等級，並啟動針對黑龍江的防汛應急。

氣象預報顯示，在巴威影響下，北京、天津、安徽、江西、遼寧、黑龍江未來3天有大暴雨，局地特大暴雨，部分地區有短時強降雨，山洪和地質災害、中小河流洪水以及城市內澇等災害風險較高。

另據北京日報網，北京市大部地區的降雨雲團已減弱，全市分區暴雨紅色預警已解除，但多地今天上午仍有較強降雨。

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