巴威來襲…陸發暴雨紅色預警 撤200萬人

周星馳電影《功夫女足》於7月11日在大陸上映，日前釋出預告片，在香港引起不少討論，其一，「星爺」周星馳歷時兩年精心炮製電影作品，其二，有不少網友形容是「吃老本」。不過，大家又有否發現，《功夫女足》的編劇名單除了是「星爺」周星馳本人外，還有何穎璇這個名字？原來她就是大家熟悉，有「香港首位女魔術師YouTuber」之稱的Miss Hunny。

2026-07-12 21:20