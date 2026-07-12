互致賀電 中朝締約65年 習強調3不變

昨日是中共與北韓簽訂「中朝友好合作互助條約」六十五周年，中共總書記習近平向朝鮮勞動黨總書記金正恩致賀電時，強調無論國際形勢如何變化，中共黨和政府對北韓有三個「不會改變」。

路透指出，一九六一年七月十一日簽署的「中朝友好合作互助條約」，至今仍是中國大陸唯一有效的共同防禦條約。

據新華社，習近平指出，一九六一年簽訂上述條約，為鞏固兩國人民用鮮血凝成的戰鬥友誼奠定了「重要政治法律基礎」，「對傳承弘揚中朝（北韓）友好、維護地區乃至世界和平穩定發揮了重要作用」。他強調，面對加速演進的世界百年變局，願同金正恩進一步密切戰略溝通。

他重申無論國際形勢如何變化，中共黨和政府「高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩總書記同志領導朝鮮社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變」。

金正恩則表示，兩國歷經歷史風雨，始終相互堅定支持、密切合作，向全世界充分彰顯了「因傳統友誼而特殊、因共同的社會主義偉業而特殊、因堅定不移傳承而特殊」的雙邊友好關係的「永不褪色和牢不可破」。他願同習近平一道，引領雙邊友誼邁向新高度，發展成為「最強有力、最富戰略性的社會主義國家間關係典範」。

北韓此番由勞動黨政治局常委、總理朴泰成到北京參加締約活動。朴泰成已與習近平、人大委員長趙樂際會見，並和中共政治局常委蔡奇一同出席紀念招待會，且在昨日與大陸總理李強會談。

李強表示大陸願同北韓穩步擴大經貿往來，促進互聯互通，深化民生領域合作。雙方同為社會主義國家，應當加強戰略協調與配合，攜手捍衛自身正當權益和國際公平正義。

朴泰成稱北韓堅定支持大陸維護核心利益，願同大陸拓展經貿、科技、人文等領域交流合作，加強國際協作。

這是北韓時隔七年派遣高規格代表團赴陸出席締約紀念活動，韓聯社報導，南韓統一部副發言人張允貞十日表示密切關注相關動向。朝中社昨日則公布北韓外務省發言人談話，重批「美國及其追隨勢力」在北約峰會涉及北韓的說法，強調美日南韓對北韓的「無核化」主張「完全喪失時代性和現實可行性，無法動搖我們國家的地位」。