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互致賀電 中朝締約65年 習強調3不變

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸國務院總理李強十一日在北京人民大會堂與北韓總理朴泰成舉行會談時，呼籲兩國應當加強戰略協調與配合，攜手捍衛自身正當權益和國際公平正義。中新社
大陸國務院總理李強十一日在北京人民大會堂與北韓總理朴泰成舉行會談時，呼籲兩國應當加強戰略協調與配合，攜手捍衛自身正當權益和國際公平正義。中新社

昨日是中共與北韓簽訂「中朝友好合作互助條約」六十五周年，中共總書記習近平向朝鮮勞動黨總書記金正恩致賀電時，強調無論國際形勢如何變化，中共黨和政府對北韓有三個「不會改變」。

路透指出，一九六一年七月十一日簽署的「中朝友好合作互助條約」，至今仍是中國大陸唯一有效的共同防禦條約。

據新華社，習近平指出，一九六一年簽訂上述條約，為鞏固兩國人民用鮮血凝成的戰鬥友誼奠定了「重要政治法律基礎」，「對傳承弘揚中朝（北韓）友好、維護地區乃至世界和平穩定發揮了重要作用」。他強調，面對加速演進的世界百年變局，願同金正恩進一步密切戰略溝通。

他重申無論國際形勢如何變化，中共黨和政府「高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩總書記同志領導朝鮮社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變」。

金正恩則表示，兩國歷經歷史風雨，始終相互堅定支持、密切合作，向全世界充分彰顯了「因傳統友誼而特殊、因共同的社會主義偉業而特殊、因堅定不移傳承而特殊」的雙邊友好關係的「永不褪色和牢不可破」。他願同習近平一道，引領雙邊友誼邁向新高度，發展成為「最強有力、最富戰略性的社會主義國家間關係典範」。

北韓此番由勞動黨政治局常委、總理朴泰成到北京參加締約活動。朴泰成已與習近平、人大委員長趙樂際會見，並和中共政治局常委蔡奇一同出席紀念招待會，且在昨日與大陸總理李強會談。

李強表示大陸願同北韓穩步擴大經貿往來，促進互聯互通，深化民生領域合作。雙方同為社會主義國家，應當加強戰略協調與配合，攜手捍衛自身正當權益和國際公平正義。

朴泰成稱北韓堅定支持大陸維護核心利益，願同大陸拓展經貿、科技、人文等領域交流合作，加強國際協作。

這是北韓時隔七年派遣高規格代表團赴陸出席締約紀念活動，韓聯社報導，南韓統一部副發言人張允貞十日表示密切關注相關動向。朝中社昨日則公布北韓外務省發言人談話，重批「美國及其追隨勢力」在北約峰會涉及北韓的說法，強調美日南韓對北韓的「無核化」主張「完全喪失時代性和現實可行性，無法動搖我們國家的地位」。

金正恩 北韓 南韓 習近平

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