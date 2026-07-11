大陸科協改組 政協副主席王光謙接替萬鋼為新任科協主席

大陸中國科學技術協會11日選出新一屆領導機構，大陸全國政協副主席王光謙接替萬鋼，當選為新一任科協主席，王光謙強調要「勇於破除制約科協高質量發展的體制機制壁壘」、「切實履行好黨和政府聯繫科技工作者的橋樑和紐帶職責」。

王光謙生於1962年生，河南鎮平人，大陸清華大學水利水電工程系水力學及河流動力學專業畢業，工學博士學位，2009年當選大陸中國科學院院士，曾任青海大學校長、清華大學副校長。現任大陸政協副主席、民盟（中國民主同盟）中央常務副主席，是副國級政治人物。

據中新社、新華社消息，大陸中國科協第十一屆全國委員會第一次會議11日在北京舉行。會議選舉產生中國科協新一屆領導機構，王光謙當選中國科協第十一屆全國委員會主席。尤政、包為民、馮身洪、喬傑、向巧、李路明、吳驪珠、陳衛、陳薇、陳學東、陳建峰、賀軍科、莫則堯、徐濤、高鴻鈞、廖湘科等16人當選中國科協副主席。于俊清等56人當選中國科協第十一屆常務委員會委員。

同時，會議授予萬鋼（前任科技部長、政協副主席）中國科協名譽主席，授予馬偉明等33人中國科協榮譽委員職務。

王光謙表示，新一屆全委會「要始終自覺將科協工作置於黨和國家事業發展全域中統籌謀劃，做到黨的中心工作部署到哪裡，科協履職服務就跟進到哪裡、作用效能就發揮到哪裡」。要堅持以科技工作者為中心的工作導向和價值追求，「切實履行好黨和政府聯繫科技工作者的橋樑和紐帶職責」。他也要求，中國科協新一屆全委會要堅定走中國特色社會主義群團發展道路。要堅持守正創新，勇於破除制約科協高質量發展的體制機制壁壘。

此外，大陸中國工程院第十八次院士大會7月11日在北京閉幕，產生新一屆院領導班子，由大陸國資委前主任張玉卓任院長。根據中共中央和國務院通知，中國工程院第九屆院領導班子組成如下：張玉卓院士任中國工程院黨組書記、院長；張軍、陳傑、李仲平、陳建峰、陳薇等五位元院士任中國工程院黨組成員、副院長。