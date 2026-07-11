颱風巴威直撲浙江！大陸疏散超過60萬人 發布今年首個暴雨紅色預警

中國東南部沿海地區正積極準備應對颱風巴威的衝擊。中國國家氣象中心發布今年首個暴雨紅色預警，並維持第二高級別的颱風橙色預警，多地學校停課、渡輪停航。合計浙江、福建兩省，已有超過60萬民眾被安排撤離。

中國中央氣象台11日上午10時發布颱風橙色預警，預計颱風巴威將於12日凌晨在浙江三門至蒼南一帶沿海登陸，登陸後向西北轉偏北方向移動，強度逐漸減弱。

德國之聲報導，中國官媒報導指出，浙江溫州市及周邊地區已有超過50萬人撤離，鄰近的福建省則有超過10萬人完成疏散。

新華社稱，截至10日晚間，福建寧德市已有超過3700名位於高風險沿岸地區的居民完成撤離。福建省當局同時已安排超過1萬7000名緊急救援人員待命。

報導指出，雖然巴威在向西北移動、進入較冷海域後，速度減慢且強度有所減弱，但由於其雨帶中仍挾帶大量水氣，加上雲雨範圍南北延伸極廣，因此風險依然相當高。