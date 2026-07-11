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香港路口擴大安裝「實時交通燈號調節系統」 節省車輛等候時間

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港將擴大在路口安裝「實時交通燈號調節系統」，以減少交通擠塞和節省市民經過路口的等候時間。圖／取自香港運輸署網站
香港將擴大在路口安裝「實時交通燈號調節系統」，以減少交通擠塞和節省市民經過路口的等候時間。圖／取自香港運輸署網站

香港下半年在全港約50個路口，推動安裝「實時交通燈號調節系統」，再往下擴大至全港一成路口即約200個，最終系統集結為「超級大腦」，調節交通管理。

香港運輸署在2004年底在汀九橋推出的「智慧公路先導計劃」，配備人工智能技術，能在10秒內自動偵察到大部分交通事故並即時發出警示，將識別時間大幅縮短近九成，讓管控人員能迅速應變。

港府運輸及物流局長陳美寶說，運輸署推動的「實時交通燈號調節系統」，可按實時交通及行人等候過路情況，靈活調節交通燈號。近年香港已加大AI在交通控制的應用，效果理想。

於此香港今年下半年開始，逐步將系統推展至全港約50個合適的獨立燈控路口，包括西九文化區博物館道、南區近赤柱市集的道路、港島近瑪麗醫院的薄扶林道/沙宣道等。預計再往後會有超過200個燈控路系統，占全香港的一成。

她引述測試數據指出，採用新系統後，車輛通過路口的平均等候時間顯著減少5%至10%，以平均每輛車等候40秒為例，系統為每名道路使用者節省約2至4秒時間，以東涌八個聯動式燈控路口為例，每天平均總車流約為20萬至22萬架次，整體可為駛經的車輛每日節省達240多小時。

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