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福建鞋廠大火釀28死 中國國務院掛牌督辦

中央社／ 上海11日電

中國福建泉州晉江市的輝騰鞋業有限公司9日發生火災，事故造成28人死亡。中國國務院安全生產委員會已決定對這起重大事故掛牌督辦嚴查。

據新華社報導，中國國務院安委會決定對該起重大火災查處掛牌督辦，並派出國家消防救援局牽頭的現場督辦組，督促指導福建省開展調查處理工作，要求福建省依照有關法律法規及規章規定，抓緊組織開展調查，盡快查明起火原因和管理原因，精準確定火災性質，查清責任，嚴肅提出處理意見和整改措施。

央視新聞先前報導，火災發生時該廠房有237名本廠員工和2名外來人員。現場共疏散救出213人，其中2人跳樓送醫不治身亡，另26名失聯人員確認遇難，死者大多數被困廠房樓頂。

輝騰主要從事鞋及服裝製造、服飾鞋帽批發，廠房建築為鋼筋混凝土結構，單層面積為1300平方公尺，共5樓。著火部位為1樓車間，燃燒物質為鞋材，鞋材易燃蔓延快。消防人員指，起火廠房樓道內堆放了大量雜物，嚴重阻礙救援工作。

據新京報報導，事故發生前兩天，即7日晚間，當地開展安全檢查時，該鞋廠被查出兩項消防隱患，一是一層走廊堆放較多雜物，二是配電箱附近放置電風扇。

事故發生後，中國國家主席習近平作出指示，要求「全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責」。福建省泉州市10日召開新聞發布會，通報相關情況，泉州市長蔡戰勝鞠躬道歉。鞋廠負責人已被控制，企業帳戶也已被凍結。

據星島日報，中國企業資訊平台「天眼查」顯示，涉事公司成立於2015年2月，主營鞋服製造及鞋帽批發零售等。公司占地面積60餘畝，年產量約300萬雙鞋，銷往法、英、德、美、澳、日等國，合作客戶涵蓋英國運動品牌Slazenger及HI.TEC、義大利運動休閒品牌FILA（海外版），以及葡萄牙童鞋品牌BEPPI等。

國務院 福建 央視

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