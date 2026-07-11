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廣西洪災導致嚴重傷亡 官方再撥3.76億元救災資金

中央社／ 台北11日電

中國廣西多地近期遇嚴重洪澇，官方再次預撥人民幣8000萬元（約合新台幣3.76億元）救災資金。截至目前，這次災情已致39人喪生，另有9人失聯。

新華社報導，受持續強降雨影響，廣西災情進一步上升，在6日預撥1.1億元基礎上，中國財政部、應急管理部10日再次緊急預撥8000萬元中央自然災害救災資金，支持廣西重點做好受災群眾撤離安置、過渡期生活救助以及倒損民房修復等工作，保障災民基本生活。

中國財政部要求廣西財政廳儘快將資金撥付災區，發揮預撥資金使用效益；加強救災資金監管，杜絕資金滯留、擠占、挪用等違規行為，確保救災資金全部用於災區和受災群眾。

受颱風梅莎及大範圍持續強降雨影響，廣西南寧橫州市六藍水庫6日上午決堤，引發洪澇災害。南寧市日前公布，包括南寧六藍水庫潰口洪災在內，截至9日上午11時，廣西共有39人喪生，另有9人失聯。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發「關於全力做好防汛抗旱工作的通知」，要求各地加強重點領域基礎設施風險隱患動態排查，強化基礎設施運行監測預警，加強對重大基礎設施工程的防汛安全管理。

通知並且要求，要在第一時間呈報重大人員傷亡、險情災情以及重要工作訊息，杜絕遲報、漏報、瞞報。

新華社 廣西

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