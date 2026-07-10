影／上海童遭兩犬瘋狂撕咬拖行！家人擊狗頭無用 涉案犬被收容

近日微博流傳一段影片，上海市一名男童在小區內被兩隻體型較大的犬隻撕咬拖行，雖然男童身旁有一名女性長輩盡力護住他並不斷擊打狗頭，試圖擊退犬隻但於事無補。影片短短幾秒但畫面觸目驚心。上海警方8日通報，49歲馬姓男子飼養的兩犬隻從家中竄出，咬傷男童腿部，事後狗主已被採取刑事強制措施，涉案犬隻已被收容。

據網上影片顯示，當時一名男童躺在地上被兩隻體型體格魁梧的惡犬瘋狂拖拽並撕咬，一隻犬咬住男童左小腿反覆甩頭，另一隻則死死叼住男童右膝上方。男童的女性長輩也趴在地上，試圖搶回男童，期間她不斷擊打其中一隻狗的頭部，但男童還是被不斷拖拽撕咬。期間出現一名女街坊試圖上前營救，也有一名穿白衣男子看了幾秒後直接離開。

不少網民看到這段影片紛紛表示很揪心，「狗主人去哪裏了，怎可以不牽狗繩」、「男童以後得留下多大心理陰影啊！」

綜合《瀟湘晨報》、《新京報》報道，該小區物業工作人員表示，這兩隻惡犬是從隔壁小區竄逃進來的。有小區住戶表示，狗主人未看好狗才導致牠們跑到小區，發生撕咬男童的事故。

7月8日，上海市公安局青浦分局通報指出，經查，49歲男狗主馬某飼養的兩隻犬隻從家中竄出後，闖入事發小區並咬傷男童腿部。受傷男童送醫治療無生命危險。狗主馬某已被警方採取刑事強制措施，涉案犬隻已被收容，案件正在偵辦中。

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文章授權轉載自《香港01》