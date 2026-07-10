聽新聞
0:00 / 0:00

影／上海童遭兩犬瘋狂撕咬拖行！家人擊狗頭無用 涉案犬被收容

香港01／ 撰文：許祺安
上海男童遭兩惡犬瘋狂撕咬。圖／截自微博@五通工坊
上海男童遭兩惡犬瘋狂撕咬。圖／截自微博@五通工坊

近日微博流傳一段影片，上海市一名男童在小區內被兩隻體型較大的犬隻撕咬拖行，雖然男童身旁有一名女性長輩盡力護住他並不斷擊打狗頭，試圖擊退犬隻但於事無補。影片短短幾秒但畫面觸目驚心。上海警方8日通報，49歲馬姓男子飼養的兩犬隻從家中竄出，咬傷男童腿部，事後狗主已被採取刑事強制措施，涉案犬隻已被收容。

據網上影片顯示，當時一名男童躺在地上被兩隻體型體格魁梧的惡犬瘋狂拖拽並撕咬，一隻犬咬住男童左小腿反覆甩頭，另一隻則死死叼住男童右膝上方。男童的女性長輩也趴在地上，試圖搶回男童，期間她不斷擊打其中一隻狗的頭部，但男童還是被不斷拖拽撕咬。期間出現一名女街坊試圖上前營救，也有一名穿白衣男子看了幾秒後直接離開。

不少網民看到這段影片紛紛表示很揪心，「狗主人去哪裏了，怎可以不牽狗繩」、「男童以後得留下多大心理陰影啊！」

綜合《瀟湘晨報》、《新京報》報道，該小區物業工作人員表示，這兩隻惡犬是從隔壁小區竄逃進來的。有小區住戶表示，狗主人未看好狗才導致牠們跑到小區，發生撕咬男童的事故。

7月8日，上海市公安局青浦分局通報指出，經查，49歲男狗主馬某飼養的兩隻犬隻從家中竄出後，闖入事發小區並咬傷男童腿部。受傷男童送醫治療無生命危險。狗主馬某已被警方採取刑事強制措施，涉案犬隻已被收容，案件正在偵辦中。

延伸閱讀：

有片｜深圳網紅餐廳有狗仔爬上枱聞蛋糕　門店銷毀餐具被要求整改

揭陽4少年當街棍打幼犬　淋油燒死母狗　未滿14歲被送專門學校

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

屢屢批判當局 傳北京導演「張內咸」遭以尋釁滋事拘留

在Youtube開設頻道常常發影片，以脫口秀形式評論時事的大陸獨立導演張鵬，傳出日前在北京，被以尋釁滋事罪名拘留。

福建晉江鞋廠火災28人罹難 市長鞠躬道歉

中國福建泉州晉江市的輝騰鞋業有限公司9日發生火災，造成28人罹難。福建省泉州市市長蔡戰勝今天鞠躬致歉

航太突破 陸首次完成「網系」回收火箭

中國大陸長征十號乙運載火箭昨日透過海上平台的「網系」結構，首度成功回收第一節火箭，讓大陸成為繼美國後，全球第二個掌握回收火箭技術的國家。預期這將有效降低商業發射成本，大幅提升中國進入太空的能力，並進而與美國太空巨擘SapceX互別苗頭。這也是全球首次有運載火箭成功透過「網系捕獲」完成回收。

北韓總理會習近平 深化中朝互信

中共總書記習近平昨日下午在北京會見率領北韓黨政代表團對大陸進行正式訪問的北韓總理朴泰成。習近平表示，要以共同隆重紀念「中朝友好合作互助條約」簽訂六十五周年為契機，讓兩國關係持續煥發蓬勃生機，並強調兩國要加強戰略協作。

影／上海童遭兩犬瘋狂撕咬拖行！家人擊狗頭無用 涉案犬被收容

近日微博流傳一段影片，上海市一名男童在小區內被兩隻體型較大的犬隻撕咬拖行，雖然男童身旁有一名女性長輩盡力護住他並不斷擊打狗頭，試圖擊退犬隻但於事無補。影片短短幾秒但畫面觸目驚心。上海警方8日通報，49歲馬姓男子飼養的兩犬隻從家中竄出，咬傷男童腿部，事後狗主已被採取刑事強制措施，涉案犬隻已被收容。

廣西洪災千蛇出逃！60歲婦被眼鏡蛇咬傷脖子死亡 全村排雷式搜蛇

受颱風「美莎克」及其殘餘環流影響，自7月4日以來，廣西連日遭遇特大暴雨侵襲，多個水庫發生險情，其中橫州市的六藍水庫決堤，當地有養蛇場被洪水沖毀，約900條蛇出逃，其中包括眼鏡蛇（有毒）、大王蛇和水律蛇（無毒為主）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。