北韓總理會習近平 深化中朝互信

中共總書記習近平昨日下午在北京會見率領北韓黨政代表團對大陸進行正式訪問的北韓總理朴泰成。習近平表示，要以共同隆重紀念「中朝友好合作互助條約」簽訂六十五周年為契機，讓兩國關係持續煥發蓬勃生機，並強調兩國要加強戰略協作。

習近平甫於上個月訪問北韓與北韓領導人金正恩會談，而朴泰成於七月十日至十二日訪問大陸。大陸外交部此前指，中朝是傳統友好鄰邦，維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是大陸黨和政府堅定的戰略方針，雙方商定將共同隆重舉辦上述條約六十五周年紀念活動。

央視報導，習近平昨會見朴泰成時說強調，當前國際形勢變亂交織，中朝兩國應當保持戰略定力，增強戰略自信，確保兩黨兩國關係與時俱進。要穩步推進務實合作，並要加強戰略協作，「堅定捍衛各自主權、安全、發展利益，為兩國走好符合自身國情的社會主義道路營造有利外部環境」。

朴泰成表示，習近平今年首次出訪選擇北韓，兩國隆重舉行上述條約簽訂六十五周年紀念活動，再次彰顯朝中友誼「經受住考驗，具有高度戰略性」。他提到，金正恩要求將朝中關係發展為最強有力的戰略關係，朝方將「堅定支持中方在台灣等問題上捍衛核心利益」。