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廣西洪災千蛇出逃！60歲婦被眼鏡蛇咬傷脖子死亡 全村排雷式搜蛇

香港01／ 撰文：吳真銘
橫州市雲表鎮1家養蛇場被洪水沖毀，導致場內養殖的毒蛇，如眼鏡蛇、大王蛇、水律蛇被沖入洪水中。圖／截自抖音
橫州市雲表鎮1家養蛇場被洪水沖毀，導致場內養殖的毒蛇，如眼鏡蛇、大王蛇、水律蛇被沖入洪水中。圖／截自抖音

受颱風「美莎克」及其殘餘環流影響，自7月4日以來，廣西連日遭遇特大暴雨侵襲，多個水庫發生險情，其中橫州市的六藍水庫決堤，當地有養蛇場被洪水沖毀，約900條蛇出逃，其中包括眼鏡蛇（有毒）、大王蛇和水律蛇（無毒為主）。

7月9日下午，村民陸先生稱，他的姑姑被洪水捲來的一條眼鏡蛇咬到脖子和手臂，在7月8日死亡並安葬。

另據此前報道，廣西橫州雲表鎮則有一名4、50歲女子於7月6日晚被蛇咬傷，因道路不通，傷者輾轉多次才送至醫院治療。接診醫院證實，確實有一名被蛇咬傷者不幸離世。

女子被蛇咬傷脖子和手臂　無法及時求救不治離世

陸媒《上游新聞》報道，陸先生的姑姑陸翠蓮今年60歲左右。7月6日上午9點半左右，他姑姑下到一樓準備出門，「老人擔心家裏的東西被洪水沖走，想用一些東西把門堵得更嚴實一些，洪水突然襲來，一下子把門沖垮」，隨後，一條被洪水捲來的眼鏡蛇咬到了陸翠蓮的脖子，「她把蛇扯下來之後，又被咬傷了手臂。」

陸先生稱，當時姑父正在一樓後面收拾物品，見姑姑被水沖倒，也急忙去救，但被洪水沖走，「一直沖到兩百米開外，緊緊抱住一棵樹才得救。」直到6日下午，隨著洪水漸緩，姑父才自行回到家。

陸翠蓮被咬傷後，家人急忙把她抬到二樓，用各種藥敷，但未見好轉。陸先生稱，洪水導致村里斷水斷電，無法及時發出求救信息，去橫軸市區的路也被洪水堵住。「7月8日上午，姑姑不治死亡，我們當天就把她安葬了。」

南寧市林草局挨家挨戶排查蛇患

陸先生表示，他家對門一位村民在8日清掃屋內垃圾時也被毒蛇咬傷，因送醫及時，已脫離生命危險，目前在橫州市一家醫院進行救治。先前，他也在家中發現一條眼鏡蛇，他趕緊聯繫捕蛇人員將蛇捉走。

7月9日，多名南寧市林草局的工作人員正在挨家挨戶排查毒蛇隱患，接連抓到4條眼鏡蛇。一名工作人員稱，躲在村民家的毒蛇不一定是從蛇廠逃出，也有可能是從山上沖下來的。

當地鎮政府的一名工作人員提醒，蛇一般喜歡躲在陰暗潮濕的地方，建議村民在清理災後環境時，先敲打物體發出聲響驚擾蛇類，避免直接徒手接觸，發現蛇情應及時通知專業人員處理。

延伸閱讀：

廣西洪災千蛇出逃多人被咬傷　女村民因道路不通延誤就醫離世

廣西洪水・片｜流浪動物基地貓狗被沖走　負責人冒死游泳救下70隻

文章授權轉載自《香港01》

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